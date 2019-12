Stanca torni a casa e ti butti sul letto ancora vestita? Non sai che stai mettendo a repentaglio la tua salute. Ora ti spieghiamo il perché.

Torni a casa dopo ore di lavoro, spesa, palestra, bambini da prendere a scuola e chi più ne ha più ne metta. Qual è la prima cosa che desideri fare? Buttarti sul letto e concederti cinque minuti di puro relax. Non sai però che quel gesto ristoratore nasconde ben più insidie di quanto potresti mai immaginare.

CheDonna.it oggi ti svela come questa innocente abitudine sia un pericoloso boomerang per la nostra salute, un po’ come avevamo già fatto per un’altra abitudine assai diffusa in Stendere i panni in casa: niente di più sbagliato!.

Perché non devi sdraiarti sul letto con i vestiti indossati durante il giorno

Dopo avervi spiegato come Rifare il letto ogni mattina è pericoloso e disgustoso oggi vi illustriamo come sdraiarsi sul letto con i vestiti che si è indossato durante il giorno ancora addosso potrebbe essere un’abitudine decisamente poco sana.

Non ci pensano infatti ma durante l’intera giornata non facciamo che accumulare germi e batteri su cappotti, gonne, calze e maglioni.

Andiamo a lavoro, a scuola, magari prendiamo i mezzi pubblici oppure facciamo su e giù tra bar, palestre e supermercato. Per tutto il tempo non facciamo che batteri che, secondo gli esperti, possono sopravvivere anche per mesi sui nostri abiti.

E se lo sporco preso da fuori non bastasse c’è poi ciò che produce il nostro stesso corpo. Sebo, unto, sudore (ne produciamo fino ad un litro al giorno), cellule cutanee (circa 500 milioni di cellule al giorno), tutti “rifiuti” che finiscono sugli abiti che indossiamo per l’intera giornata.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Il danno che questo pieno di germi, scorie e batteri può provocare alla nostra salute non è, ad onor del vero, particolarmente elevato. Quel che appare certo però è che un pizzico di ripugnanza in tutto ciò appare innegabile.

Non credete allora sia meglio spogliarci e cambiare i vestiti prima di concederci questi attesissimi 5 minuti di relax?

