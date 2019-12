Rischio ictus e infarto| il 60% degli italiani si salva con il peperoncino. Il parere dell’esperto sui benefici della spezia e le dosi consigliate per dimezzare il rischio di morte

Che il peperoncino faccia bene alla salute delle persone è certo ma, quanto, questa spezia faccia davvero bene e diminuisca i rischi di ictus e infarto cardiaco, ancora non è molto noto alla maggioranza. Almeno fino ad ora, perché a togliere ogni dubbio ci ha pensato una ricerca italiana condotta su un campione di 22.811 molisani. Lo studio si è basato sulle abitudini alimentari di questa fetta di popolazione monitorando il loro stile alimentare per ben 8 anni. I dati raccolti sono davvero unici e sorprendenti.

Mangiare abitualmente peperoncino ridurrebbe di ben 60% il rischio di ictus e del 40% il rischio di infarto cardiaco. Ma scopriamo di più sul peperoncino e sull’uso di questa spezia in cucina. Le dosi indicate che diminuirebbero della metà i potenziali rischi indicati è preciso, ben 4 volte la settimana! Questa la dose indicata per prevenire brutti rischi salutari. Vediamo nel dettaglio

Il Peperoncino dimezza il rischio di morte | La ricerca

Abbiamo accennato a come il peperoncino riduca drasticamente il rischio di morte nei soggetti che ne fanno uso abituale. Questo è stato confermato da una ricerca che ha messo in luce, nero su bianco, dati alla mano, come questa spezia sia “miracolosa” per molti problemi di salute.

Lo studio, tutto italiano, è stato coordinato da un’équipe di scienziati dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con L’ISS – Istituto Superiore di Sanità, – l’Università dell’Insubria a Varese e il Cardiocentro Mediterraneo di Napoli. La ricerca è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of the American College of Cardiology ed ha interessato un campione di popolazione molisana (22.811 persone) analizzandone per ben 8 anni, le abitudini alimentari.

Dall’osservazione dei dati gli scienziati hanno scoperto che aggiungere il peperoncino alle proprie pietanze almeno 4 volte a settimana riduce il rischio complessivo di morte del 23 per cento. Ma c’è di più:

Meno il 40% le probabilità di perdere la vita a causa di un infarto cardiaco se si usa abitualmente il peperoncino.

le probabilità di perdere la vita a causa di un infarto cardiaco se si usa abitualmente il peperoncino. Meno il 60%, invece, le probabilità di perdere la vita a causa di un ictus se si mangia almeno 4 volte la settimana il peperoncino.

Dopo tale scoperta, gli scienziati e gli esperti sperano di poter sviluppare nuove linee guida per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, che restano la principale causa di morte nel nostro Paese. Secondo l’Istituto Superiore di Sanita le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi.

“L’aspetto più interessante – ha riferito il primo autore del lavoro Marialaura Bonaccio, epidemiologa del Neuromed – è che la protezione assicurata dal peperoncino è indipendente dal tipo di dieta adottata complessivamente, ovvero sia che si mangi in modo sano, sia che si scelga un’alimentazione meno sana, l’effetto protettivo del peperoncino è uguale per tutti”.

Peperoncino | Tutti i benefici per la salute

Il peperoncino è un alimento che rientra nel VI e VII gruppo fondamentale degli alimenti. Si tratta di un ortaggio utilizzato prevalentemente come spezia, fresco o secco. In altri paesi, ad esempio in Centro e Sud America, grazie all’abitudine per il gusto piccante, ogni giorno vengono mangiate grandi quantità di peperoncino.

Il peperoncino ha un apporto energetico moderato, fornito principalmente dai carboidrati. Le proteine sono molto scarse, così come i lipidi. E’ privo di colesterolo e contiene un buona percentuale di fibra alimentare.

Il peperoncino maturo è particolarmente ricco di vitamine; rilevante è soprattutto il contenuto in acido ascorbico (229 mg di vitamina C per 100 grammi di frutto fresco). Da sottolineare anche la generosa presenza di vitamina A e una discreta concentrazione di vitamina PP.

Buono anche l’apporto di sali minerali, soprattutto di potassio.

Questa moltitudine di princìpi nutritivi, si concentra ulteriormente nel peperoncino spezia, quindi nel frutto essiccato ed eventualmente ridotto in polvere. Allo stesso modo si rafforza anche il sapore piccante con cui ogni giorno viene dato un po’ di brio ai piatti più scialbi.

Il peperoncino non ha ripercussioni negative nel trattamento del sovrappeso e delle patologie metaboliche.

La porzione media di peperoncino utilizzato come verdura equivale a quella dei peperoni dolci, ovvero 100-200 grammi.

Nello specifico valutiamo tutti i benefici che il peperoncino apporta alla nostra salute.

1. Peperoncino alleato del sistema cardiovascolare

Come specificato, il peperoncino è un ottimo alleato per prevenire infarti cardiaci, la diminuzione è del 40% nei soggetti che ne fanno un uso abituale. Ma il peperoncino è utile anche per prevenire altre patologie come:

scarsa circolazione del sangue

colesterolo alto

malattie cardiache in generale

Infatti, questa spezia, grazie al suo contenuto in antiossidanti e capsaicina (vasodilatatore), viene anche usato per tali disagi cardiovascolari.

2. Peperoncino ottimo come antidolorifico

Il peperoncino è utilizzato nella medicina popolare contro il mal di denti e il dolore al seno e alle articolazioni.

Gli effetti antidolorifici locali del peperoncino sono ampiamente dimostrati (e approvati dalla Food and Drug Administration – FDA) nel trattamento di:

artrite reumatoide,

osteoartrite,

psoriasi,

fuoco di Sant’Antonio

neuropatia diabetica.

E’ possibile che la capsaicina sia efficace anche contro la fibromialgia. Assunta per via nasale, la capsaicina esercita un effetto benefico su certe forme di emicrania.

Infatti, oltre all’effetto rubefacente, la capsaicina possiede anche un effetto dapprima dolorifico (da cui il caratteristico bruciore), poi analgesico; ciò ne giustifica l’impiego in pomate dedicate soprattutto al trattamento del mal di schiena, specie se di natura muscolare o una contrattura.

3. Peperoncino e digestione

Il peperoncino è ampiamente utilizzato ad uso interno per vari problemi di digestione; ad esempio nella dispepsia, nella disfagia, nell’eccesso di gas intestinali, per la diarrea e per i crampi addominali. Il peperoncino è un procinetico naturale. I procinetici sono quelle sostanze in grado di favorire lo svuotamento dello stomaco verso l’intestino. Di conseguenza consentono anche la diminuzione del reflusso dal duodeno nello stomaco e nell’esofago. I procinetici in pratica aiutano le fasi finali della digestione, grazie all’aumento dell’azione propulsiva e motoria di stomaco e intestino. In parole povere facilitano i movimenti di contrazione e rilassamento, accelerando di fatto il passaggio del cibo dallo stomaco all’intestino.

La sostanza attiva che contiene il peperoncino, la capsaicina, favorisce la digestione, oltre che avere proprietà protettive nei confronti della mucosa gastrica. Tuttavia, questi effetti non sembrano avere un riscontro scientificamente misurabile ad oggi.

In più, il peperoncino allevia i sintomi della rinite cronica, soprattutto non associata ad allergie o infezioni, quando viene utilizzata per via nasale. A volte i benefici possono perdurare fino a 6-9 mesi dal trattamento.

4. Peperoncino alleato del fegato

Non solo il peperoncino sarebbe ottimo per cuore e vasi sanguigni ma anche per il fegato. Infatti, una ricerca presentata nel 2015 all’International Liver Congress, ha dimostrato che la capsaicina, la molecola che rende questa spezia particolarmente piccante, se assunta regolarmente è capace non solo di prevenire, ma anche di ridurre i danni del fegato.

Peperoncino | Attenzione agli effetti collaterali!

A fronte dei numerosi benefici, un uso eccessivo di peperoncino può risultare irritante per la mucosa gastrica e intestinale. In particolare, si consiglia di evitarne o ridurne il più possibile l’utilizzo in caso di:

ulcera peptica,

morbo di Crohn,

ragadi anali,

emorroidi,

cistiti,

prostatiti.

Si sono verificati altresì casi di prurito e dermatiti in seguito ad applicazione topica di preparati contenenti capsaicina. Quest’ultima può anche essere estremamente irritante per gli occhi, il naso e la gola.

Preso per bocca, a breve termine e in quantità tipicamente riscontrate negli alimenti, l’estratto di peperoncino è probabilmente sicuro per la maggior parte degli adulti. Gli effetti collaterali possono includere irritazione dello stomaco, sudorazione e colatura del naso.

In ultima analisi l’uso in cucina è considerato sicuro e ragionevolmente scevro da rischi, mentre è raccomandata maggior cautela nel caso di integrazione fitoterapica per possibile comparsa di effetti collaterali e interazioni.

Si raccomanda cautela in gravidanza e allattamento. Quando le madri consumano ordinariamente cibi pesantemente speziati con peperoncino possono comparire lievi forme dermatitiche sul lattante.

Evitare la somministrazione nei bambini e sulla pelle danneggiata.

Interrompere l’assunzione di prodotti a base di capsaicina almeno 2 settimane prima di un intervento chirurgico.

Curiosità sul peperoncino

Spesso, quando si mangia il peperoncino è inevitabile che la gola si “infiammi” come un fuoco. Come spegnere quell’incendio in bocca? Inutile bere acqua! Meglio mangiare un pezzo di formaggio, oppure del pane e olio; in alternativa si può sorseggiare del latte o mangiare uno yogurt, in quanto i grassi contenuti saranno in grado di sciogliere la capsaicina rimuovendone le particelle residue sulla lingua.

Contrariamente a ciò che molti pensano, la maggior parte della capsaicina non si trova nei semi, bensì nel cosiddetto tessuto placentare, ossia la membrana interna di colore chiaro che avvolge i semi stessi: per ridurre l’effetto piccante, quindi, è sufficiente rimuovere tale membrana

Il peperoncino più piccante in assoluto è il Carolina Reaper che divide il suo primato con il Moruga Scorpion, varietà ibride con una piccantezza che supera i 2 milioni di SU (Scoville Unit, la scala che misura la piccantezza in base al contenuto di capsaicina).

Giusto per dare un termine di paragone, il peperoncino di cayenna ha una scala SU pari a 50 mila unità e il nostro peperoncino calabrese 20 mila unità SU.

Il peperoncino è davvero afrodisiaco? La capsaicina in effetti è in grado di stimolare la vasodilatazione a livello periferico, consentendo quindi un maggior afflusso di sangue anche agli organi genitali. Inoltre il peperoncino contiene vitamina E, che stimola la libido e favorisce la fertilità in entrambi i sessi. Infine, lo stimolo piccante provoca il rilascio di endorfine, che aumentano la sensazione generale di benessere. Ma anche in questo ultimo caso, fate attenzione ad un uso eccessivo!

