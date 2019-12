Il 2020 è sempre più vicino. Ecco cos’ha in serbo per ogni segno zodiacale.

Con l’avvicinarsi delle feste, la mente tende a correre sempre un po’ più in la, sconfinando nel nuovo anno che come sempre appare ricco di mistero e di possibilità.

Il cambiamento delle stelle porta con se variazioni anche sul destino di ognuno di noi e questo fa si che con il nuovo anno i percorsi intrapresi nel precedente possano evolversi, cambiare o concludersi per far spazio a qualcosa di nuovo.

Visto che siamo ormai alle porte del 2020, oggi proveremo a dare un primo sguardo al futuro e a capire cosa ha in serbo per ognuno di noi in base al segno zodiacale. Un modo come un altro per prepararsi a un nuovo anno ricco di sorprese e per concludere quelle situazioni ancora aperte ma che si trascinano da un po’.

Dopotutto, uno dei motivi per cui attende sempre con ansia il nuovo anno è proprio la possibilità di rinnovarsi e di aggiustare il tiro a quei progetti che si sono mostrati diversi da come li credevamo. Quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che sanno lasciar andare il passato e cosa ci porterà l’amore nel 2020, oggi scopriremo più in generale cosa ha in serbo per noi il 2020. Per avere un’immagine più chiara di cosa ci attende nel nuovo anno è consigliabile consultare anche il profilo del proprio ascendente che se non si conosce ancora si può calcolare andando su come calcolare l’ascendente in base al proprio segno zodiacale.

Astrologia: cosa ti attende nel 2020 in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Un anno in cui dare il meglio di te

Non si può dire che il nuovo anno inizierà nel migliore dei modi perché le sfide già aperte avranno bisogno del massimo dell’impegno per portarle a termine. Per quanto riguarda i nuovi progetti, ci sarà da lottare anche li. L’aspetto positivo è che la grinta non ti manca e che facendo leva su di essa riuscirai a raggiungere comunque i tuoi obiettivi. Dovrai però armarti di tanta pazienza perché per tagliare i primi traguardi dovrai attendere la primavera. Da allora le cose inizieranno a scorrere più agevolmente, dandoti modo di rilassarti e di concederti il riposo più che meritato dopo mesi di attenzione ad ogni particolare. La buona notizia? L’anno si concluderà in modo sfavillante, facendoti dimenticare ogni amarezza e rinnovando la tua proverbiale energia.

Toro – Un anno ricco di opportunità

Il 2020 si aprirà all’insegna delle opportunità da cogliere. Queste saranno così tante che per starci dietro sarà necessaria una programmazione ben ragionata. Vale però la pena di impegnarsi a mille e di mettere da parte tutto il resto perché i primi mesi saranno anche i più fortunati e propensi ad infondere di fortuna ogni attività intrapresa. Che si tratti di studio, lavoro o amore, se è possibile giocare una mossa, questa dovrà essere fatta entro Marzo. Dopo ci sarà un rallentamento che porterà le cose a stabilizzarsi in attesa di nuove impennate. Ma per te che dopo tanto lavoro intenso, ami concederti le tue pause anche piuttosto lunghe, questo non sarà un problema. Ciò che conta è quindi saper fare ogni cosa al momento giusto e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Gemelli – Un anno di programmazioni

Il 2020 non sarà un anno ricco di emozioni travolgenti ma rappresenterà il punto di partenza per raggiungere le mete a cui ambisci da tempo. Dovrai quindi vederlo come la preparazione ad un viaggio che avrà inizio verso la fine dell’anno ma che per essere perfetto necessita di un’organizzazione certosina che potrai effettuare da Gennaio in poi. Questo significa che pur non sentendoti travolta dall’energia di vita che ti aspettavi, potrai comunque cogliere l’emozione di chi sta programmando qualcosa di importante. Ciò che conta è non perdere tempo perché l’orologio corre più in fretta di quanto pensi e avrai bisogno di tutti i mesi dell’anno (nessuno escluso) per lavorare ai tuoi progetti e sognare in grande. Perdere tempo sarebbe davvero un grande peccato che una volta commesso non potrai cancellare con un colpo di spugna. Quindi, gambe in spalle e via verso i tuoi tanti progetti.

Cancro – Un anno dinamico

Se c’è una cosa che si può dire del tuo 2020 è che sarà un anno dinamico, nel quale ti troverai ad affrontare momenti di ogni tipo e, inutile girarci attorno, anche degli alti e bassi non indifferenti. Detto ciò, avrai dalla tua tutte le carte giuste per giocare una buona partita. Ciò che occorre è un po’ più di impegno, maggior fiducia nelle tue possibilità e tanta grinta per superare i venti avversi. Se seguirai queste dritte riuscirai a fronteggiare ogni momento no per farti trovare pronta ai venti più favorevoli che già dalla fine della primavera inizieranno a soffiare lievemente per poi farsi sempre più forti e presenti dall’estate in poi. Il momento culminante sarà la fine dell’anno che ti darà una spinta verso ciò che desideri e al contempo la tanto agognata serenità.

Leone – Un anno in cui riflettere

Dopo anni vissuti al cardiopalma, il 2020 giunge per concedere ritmi più lenti che ti serviranno a fare un po’ il punto della situazione. Questo significa, considerare da dove sei partita e dove sei arrivata e tutto per decidere come muoverti al fine di ottenere ancora di più dalla tua vita. Per ogni progresso, però, dovrai attendere un po’ perché il nuovo anno scorrerà più lento e non è consigliato accelerare i tempi. L’ideale è approfittare del momento per riflettere sul tuo futuro e decidere cosa vuoi dalla vita e dalle persone che ti circondano. C’è infatti la possibilità che tu debba cambiare qualcosa, anche a livello di rapporti umani. Si tratta, però, di cambiamenti da non fare alla leggera e che necessitano di tutta la tua attenzione. Per metterli in pratica dovrai attendere l’estate. Il tempo quindi non ti manca. Ma come ben sai è sempre meglio giocare d’anticipo e non crogiolarsi sugli allori del tempo che quando vuole sa farsi improvvisamente veloce.

Vergine – Un anno di cambiamenti

Che tu ci creda o no, il 2020 ti porterà dei cambiamenti che saprai apprezzare. Si tratta infatti di svolte in positivo che arricchiranno la tua vita e ti aiuteranno a sperimentare nuovi modi di percepire le situazioni e anche le persone che hai accanto. Sebbene tu sia da sempre restia al cambiamento, il 2020 ti muterà anche in questo, dandoti modo di scoprire una nuova te che se saprai gestire per bene ti porterà a grandi soddisfazioni. Si tratta quindi di un anno ricco sotto tutti i punti di vista e che saprà esserlo ancor di più se avrà la tua collaborazione e la voglia di andare avanti per vedere cosa ti attende. Di sicuro le sorprese saranno di tuo gradimento, specie se si parla di lavoro o di progetti che avevi in mente da un po’ e che adesso potrebbero iniziare a realizzarsi.

Bilancia – Un anno impegnativo

Il 2020 inizierà in modo impegnativo ponendoti dinanzi a situazioni da risolvere e per le quali dovrai applicarti al meglio delle tue energie. Se avevi progetti in corso, dovrai farti valere più del solito per portarli a conclusione. Per fortuna già da Marzo il vento inizierà a cambiare, portandoti a mettere a punto più di un segno. Le cose andranno ancora meglio con l’arrivo dell’estate per poi farsi decisamente vantaggiose dall’autunno in poi. Dovrai quindi portare semplicemente pazienza per quelle cose che speravi di concludere ad inizio anno e concentrarti nel perfezionarle. Alla fine il risultato sarà addirittura migliore, purché tu sappia gestire al meglio le cose sin dall’inizio e senza mai abbatterti.

Scorpione – Un anno scintillante

Il nuovo anno sarà quello perfetto per concretizzare i progetti che negli ultimi tempi si erano un po’ arenati. I pianeti saranno dalla tua sotto ogni aspetto e sentirai la fortuna finalmente dalla tua parte. Ciò ti porterà una rinnovata serenità che andrà ad unirsi a energia nuova e tutta da spendere nei tuoi sogni che, ora più che mai, potranno concretizzarsi. Ottimi i rapporti sociali ed il lavoro che potrai spingere senza timori oltre ogni limite. Anche l’amore sarà una felice riscoperta ma da vivere con calma e imparando a gestire le forze. Ottima anche la capacità di trovare strategie e soluzioni ad eventuali piccoli problemi che saprai affrontare con una serenità tale da sorprenderti in positivo, portandoti sempre ad una soluzione congeniale e in grado di aprirti persino nuove strade, ancor più favorevoli.

Sagittario – Un anno di stasi

Il 2020 sarà un anno nel quale dovrai concederti qualche pausa di troppo. Le relazioni e i rapporti lavorativi ti porteranno ad avere dei dubbi sui quali dovrai lavorare per poter arrivare ad una conclusione che ti aiuti a migliorare le cose. Se saprai vivere questo periodo di stasi con lo giusto spirito, già dopo la primavera potrai iniziare a coglierne i frutti che si faranno sempre più rigogliosi man mano andranno avanti i mesi. Verso fine anno ti troverai di nuovo con il vento in poppa e pronta a riprendere da dove ti eri fermata. Questa volta, però, avrai dalla tua una nuova consapevolezza che ti aiuterà a spingerti dove vuoi senza più limiti.

Capricorno – Un anno effervescente

Il nuovo anno ti porterà tante novità e la voglia di intraprendere qualche avventura che fino a poco tempo fa non avresti ritenuto fattibile. La fortuna sarà dalla tua parte sotto diversi aspetti e che si tratti di amore, lavoro o relazioni in generale, le cose gireranno sempre in tuo favore per gran parte dell’anno. L’ideale è quindi quello di approfittarne per realizzare qualche desiderio rimasto inesaudito lo scorso anno. In questo modo ti porterai avanti e in caso di rallentamenti non avrai problemi di alcun tipo. Hai solo l’imbarazzo della scelta. Meglio approfittare, quindi, del periodo e darci dentro come meglio puoi, no?

Acquario – Un anno di decisioni da prendere

Il 2020 non sarà né positivo né negativo, almeno nella prima parte. Si tratterà di un lungo periodo di transizione nel quale riflettere su cosa si è fatto l’anno precedente e su dove si vuole andare in futuro. Prendendoti il giusto tempo per ragionare potrai raggiungere i tuoi obiettivi più facilmente ma solo a patto di essere sincera riguardo le tue emozioni. Nasconderle, infatti, ti porterebbe solo a confonderti e a prendere strade sbagliate. Visto che a partire dall’estate il vento delle novità inizierà a soffiare in modo sempre più forte, dovrai fare le tue valutazioni piuttosto in fretta. In questo modo potrai cogliere al balzo ogni opportunità, sapendo già cosa ti aspetta. Se seguirai queste dritte, verso fine anno avrai delle sorprese che ti ripagheranno dell’attesa, facendoti sentire più viva che mai.

Pesci – Un anno di successi

Finalmente, dopo anni in sordina o ricchi di problemi da affrontare, il 2020 sarà l’anno della svolta. La fortuna è unicamente dalla tua parte e pronta a sorriderti qualunque sia l’ambito che sceglierai di seguire. Dall’amore, al lavoro, ai cambiamenti di vita, tutto ti sorriderà e riuscirai sempre a prendere la strada giusta: anche per quei desideri che iniziavi a credere senza possibilità e che, invece, complice il nuovo anno potranno essere esauditi. Quindi, porta avanti i tuoi progetti con il massimo dell’impegno e con tutta l’autostima che meriti di avere. Perché hai superato ostacoli difficili ma hai imparato a trarne le giuste lezioni e ora sei finalmente pronta a vedere tutta la fatica fatta portarti verso i risultati sperati: quelli che otterrai e che faranno di questo 2020 un anno finalmente da ricordare per le tante cose belle che saprà portarti.