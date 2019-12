Giulia De Lellis intervista da Vanity Fair attacca duramente le sue colle influencer: “Sono delle vendute e basta” Poi il ricordo con Andrea Damante

Giulia De Lellis è ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dating show dal quale è uscita fidanzata con Andrea Damante. Da quel momento la ragazza ha iniziato ad avere molto successo sia nella vita che sui social. Con il tempo è diventata una influecer.

Un vero è proprio lavoro che molti intraprendono, tuttavia Giulia non apprezza alcune delle sue colleghe che definisce delle vendute. Infatti, intervistata da Vanity Fair, ha affermato: “Cosa rispondo a chi critica quello che faccio? La verità? Penso che molte volte abbia ragione. Perché tante mie colleghe, non tutte ma tante, si vendono e basta. Per cinque o diecimila euro sono pronte a sponsorizzare tutto, anche le cose che non amano, anche quelle che non si metterebbero mai. Invece la mia storia insegna altro: empatia e autenticità.”

Poi l’ex gieffina ha proseguito spiegando che non si offende quando la definisco superficiale ma quando le danno della venduta: “L’onesta, l’empatia, l’autenticità di quello che faccio mi hanno portato dove sono. In quanti possono dire la stessa cosa?” La Dellis infatti è dell’opinione che ognuno dovrebbe credere veramente nel proprio lavoro.

Giulia De Lellis: torna a parlare di Andrea Damante

Giulia De Lellis, nel corso dell’intervista, è tornata sull’argomento Andrea Damante. Un amore travolgente conclusosi con il tradimento di lui, del quale l’influencer ha anche parlato nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”.

A Vanity Fair, Giulia, ha raccontato un’episodio avvenuto in Kenya. Fu in quella vacanza che capì di essere entrata nel mondo adulto. “Ricordo il momento esatto in cui l’ho capito: in Kenya, all’alba di una mattina spettacolare. Eravamo insieme, io e lui, su una mongolfiera. Sotto di noi la savana, gli animali, un panorama mozzafiato.

Poi l’ex giefina, che recentemente ha raccontato che non voleva andare a Uomini e Donne, ha aggiunto: “Però stavo guardando da sola, anche se c’era lui accanto a me. Così vicino, così lontano. In quel momento ho capito che l’amore non basta. Mi sono detta: benvenuta nel mondo degli adulti.”