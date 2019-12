Fumo | Quale è la sigaretta più pericolosa in assoluto?

Fumare fa male ma non tutte le sigarette sono uguali e una in particolare sembra essere la più pericolosa di tutta la giornata.

Fumare fa male, e certo non si tratta di una scoperta dell’ultimo minuto.

Assai più recente è però lo studio che ci illumina sul fatto che non tutte le sigarette sono uguali e, dunque, non tutte ci nuocciono allo stesso modo.

Badate bene: non ci sono sigarette salutari (incluse quelle elettroniche, finite tempo fa al vaglio del Ministero della Salute) ma ce ne sono a quanto pare di più nocive della media.

Se almeno da quelle vogliamo dunque stare alla larga scopriamo quali sono e perché ci fanno ancor più male delle altre.

Il fumo e la sigaretta più pericolosa della giornata

Non tutti lo sanno ma c’è un momento particolare della giornata durante il quale fumare potrebbe essere più deleterio che in qualsiasi altro momento.

Si tratta di trenta minuti durante i quali i vostri poloni assorbono con maggior facilità le sostante nocive contenute nella vostra sigaretta.

A illuminarci in proposito è stato uno studio americano che ha appurato come i primi trenta minuti a partire dal risveglio dovrebbero essere assolutamente “a prova di sigaretta”.

In quel momento infatti i livelli di NNK sono molto più alti. Si tratta di una molecola che si presenta ad alto rischio cancerogeno e che penetra maggiormente nel nostro corpo grazie al fatto che i tiri di sigaretta vengono inalati più profondamente nelle prime ore del mattino.

Se dunque non potete proprio rinunciare al vostro pacchetto di sigarette (qualora invece voleste provare vi consigliamo di leggere 10 rimedi naturali per smettere di fumare senza fatica) assicuratevi almeno di aver preso un lungo e rilassante caffè prima di accendere la primissima della giornata. Certo, le sigarette non inizieranno a farvi bene ma, quantomeno, limiteremo i danni.

