Il compagno di Tina Cipollari rompe il silenzio sulle voci che parlano di una crisi.

In questi giorni si sta parlando tanto della presunta crisi tra Tina Cipollari ed il compagno Vincenzo Ferrara. La notizia è arrivata dal settimanale Vero ed è subito diventata uno dei gossip più chiacchierati, in parte anche per la mancata risposta da parte dei diretti interessati. Da questa notte, però, qualcosa è cambiata perché proprio Vincenzo che è solitamente molto riservato ha deciso di dire la sua con una foto postata sul suo account Instagram.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui → Tina Cipollari in crisi con il compagno? Lui rompe il silenzio