L’uovo può essere mangiato durante una terapia antibiotica? Le teorie in merito sono contrastanti, oggi cerchiamo di fare chiarezza grazie al sito ‘Il Fatto Alimentare’

La credenza (falsa) sull’accoppiata Uovo – Antibiotico è ormai conosciuta dalla maggioranza delle persone. Si pensa che quando si è sotto cure antibiotiche non bisogna mangiare l’uovo poiché quest’ultimo annienterebbe l’effetto curativo dell’antibiotico. Una falsa credenza che, l’ISSalute (Istituto Superiore di Sanità) ha presto smentito!

Infatti, la radicata convinzione che l’uovo annullerebbe l’azione antibiotica è ad oggi errata. Gli esperti pensano che questo mito abbia avuto origine perché, originariamente, il processo di produzione degli antibiotici prevedeva l’uso della proteina albumina, derivata dalle uova, e che consumarle avrebbe potuto in qualche modo interferire con l’azione terapeutica. Ma allora cosa c’è di vero? L’unico “effetto negativo” che l’uovo avrebbe sulla cura antibiotica riguarda solo un determinato tipo di antibiotico.

Scopriamo quale e come comportarsi.

Uova e Antibiotici | La “falsa credenza” dell’accoppiata

L’ISSalute ha specificato che l’accoppiata uovo-antibiotico è solo una falsa bufala, una credenza infondata e che quindi il consumo di uova, quando si è sotto profilassi antibiotica, non commetterebbe alcun pericolo per la salute del paziente in questione.

Ma perché si è formata questa falsa credenza?

Secondo questo mito le uova sarebbero in grado di annullare l’azione di qualsiasi antibiotico, oltre ad “affaticare” il fegato. In realtà, solo quando si assume per via orale una particolare classe di antimicrobici ad ampio spettro, ovvero i sulfamidici, può essere meglio evitarle: questo perché alcune componenti delle uova possono legarsi al farmaco nell’intestino e limitarne l’assorbimento.

Per tutti gli altri antibiotici, invece, via libera alle frittate. Non esiste alcuna evidenza scientifica che assumere contemporaneamente gli antibiotici e le uova sia dannosa o renda la cura poco efficace. Le uova si possono mangiare anche quando si fa una cura con antibiotici, salvo allergie preesistenti o particolari diete e attenzioni prescritte dal medico che non dipendono dal fatto che si stiano assumendo antibiotici.

L’origine di questa falsa credenza deriva probabilmente dal fatto che la produzione degli antibiotici, agli inizi, veniva compiuta utilizzando l’albumina, una proteina che deriva dall’uovo. Si pensava quindi che mangiare uova potesse, in qualche modo, interferire con l’efficacia degli antibiotici.

Ora che la produzione degli antibiotici è su scala industriale, il principio attivo viene creato con una sintesi chimica o con metodi di coltura sperimentale quindi, anche se vi fossero state interazioni in passato, non ci sono problemi a consumare uova durante la terapia antibiotica.

L’accoppiata Uovo-Antibiotico da evitare SOLO con l’assunzione di questi farmaci

Se finora abbiamo stabilito a grande lettere che si può mangiare l’uovo anche quando si è sotto cure antibiotiche, è altrettanto vero che SOLO in alcuni casi è preferibile evitare di mangiarlo e questo vale se si assumono antibiotici sulfamidici.

Solo nel caso di cura a base di sulfamidici, antibiotici sintetici ad azione antibatterica che agiscono su un’ampia gamma di batteri, può essere consigliabile non consumare le uova. Infatti alcuni componenti dell’uovo si possono legare ai sulfamidici nell’intestino, limitando il loro assorbimento e influenzandone l’attività. Sarà comunque il medico al momento della prescrizione del farmaco a dare le indicazioni della modalità di assunzione. Per capire meglio cosa si può mangiare e quale alimenti, invece, sarebbe meglio evitare, clicca sul link del Ministero della Salute – Sintesi della Guida FDA sulle interazioni Farmaci-Alimenti. Un modo esplicativo per capire davvero cosa può interferire e cosa no, quando si sta seguendo una cura farmaceutica.

(Fonte: Istituto superiore di sanità)