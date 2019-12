Gli occhi sono il centro del nostro viso, è importante valorizzarli, con il colore e la forma, ma se si è bravi si possono nascondere anche i difetti.

Le tonalità consigliate sono calde e vibranti, come i colori della terra, in particolar modo, si rivelano perfetti per riscaldare l’incarnato in inverno. Il colore marrone è un colore classico, un must have che ogni donna possiede, ma il marrone permette di truccarsi anche a occhi chiusi, ma non potreste essere precisi.

Se volete dare un tocco unico e particolare, applicate un illuminante e un top coat oro, oppure in commercio ci sono primer e un gel per trasformare gli ombretti in eyeliner.