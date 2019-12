Nostradamus fece 3 terribili profezie per l’anno 2020 che presto potremmo vedere avverarsi. Scopri di cosa si tratta e valuta tu stesso

Michel de Nostredame, noto come Nostradamus, è un farmacista francese nato nel XVI secolo. Dapprima un brillante medico, è, tuttavia, meglio conosciuto per essere un praticante di divinazione. Nostradamus usò l’astrologia per predire il futuro. Scopri le sue previsioni per l’anno 2020.

Un personaggio ambito dall’aristocrazia medievale

Deceduto circa 500 anni fa, Nostradamus continua a far discutere. Le previsioni del farmacista francese possono essere piuttosto sconcertanti al punto che alcune persone credono, studiano e analizzano queste profezie da anni.

Oggi Nostradamus è un personaggio che affascina, in passato è stato soprattutto un personaggio che incuriosiva i suoi coetanei. L’ ex medico ha trascorso quasi 15 anni della sua vita per curare la peste. La regina Caterina de ‘Medici, allora sposa del re di Francia Enrico II, accolse il farmacista nella sua corte. Sembra che Nostradamus le avrebbe preparato pozioni e altri filtri e la regina avrebbe gentilmente pagato per i suoi servizi.

Tuttavia, Nostradamus nel suo tempo libero si dedicava a qualcos’altro, a scrivere e descrivere molte profezie in un’opera che chiamerà “I secoli”.

Profezie di Nostradamus che si sono avverate

Per darti un’idea del personaggio e farti giudicare la veridicità delle sue previsioni, eccone alcune:

– Nostradamus predisse il grande incendio di Londra nel 1666. Così nel suo testo scrisse: “Il sangue dei giusti sarà preteso da Londra / Bruciato dal fuoco nell’anno 66 …”. I fedeli di Nostradamus sono categorici riguardo a questa profezia che per loro è di una chiarezza inequivocabile.

– Più recentemente, Nostradamus previsse il bombardamento delle città giapponesi di Nagasaki e Hiroshima. I suoi scritti riportano: “Vicino alle porte e in due città / Ci saranno piaghe di cui non avremo mai visto simili / Carestia nella peste, persone estinte dall’acciaio …”.

– In un’ultima previsione, tra molte altre, menzionerebbe l’attacco dell’11 settembre. Nostradamus avrebbe scritto: “Il cielo brucerà da cinque e quaranta gradi / Il fuoco si avvicinerà alla nuova grande città …”.

Queste naturalmente non sono le uniche previsioni che ha fatto Nostradamus, ma hanno comunque convinto alcune persone che non dubitano più dei poteri divinatori dell’astrologo francese.

L’anno 2020 prevede molte catastrofi, secondo gli scritti di Nostradamus. Ecco le tre principali:

Un terremoto distruttivo

Secondo Nostradamus, l’umanità assisterà a un terremoto come mai prima d’ora. Un terremoto che colpirà il Nord America e sarà così distruttivo da seppellire parte della terra nordamericana.

Un conflitto mondiale di incredibile grandezza

Nostradamus avrebbe predetto una guerra senza precedenti. Alcuni analisti pensano che ciò si riferisca a una presunta terza guerra mondiale. Una guerra che creerà molti danni soprattutto a livello umano.

Un cambiamento climatico

Lo scioglimento dei ghiacciai non è più un segreto. Secondo Nostradamus questi fenomi potrebbero accelerare e il cambiamento climatico sarebbe ancora più esacerbato. Nostradamus avrebbe previsto diversi uragani che distruggerebbero diversi paesi. Ciò causerà conflitti tra i paesi e ancora più guerre.

Una crisi economica

Nostradamus avrebbe predetto una crisi economica che potrebbe avere conseguenze umane disastrose. Questa crisi interesserebbe più specificamente i paesi occidentali.

Che si creda o no in queste previsioni, si deve ammettere che questo personaggio molto misterioso non ha smesso di far parlare di sè nemmeno secoli dopo la sua morte. L’arte della divinazione è intrigante in ogni epoca e la nostra era non fa eccezione.

