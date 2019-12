Le previsioni meteo di domani ci illustrano che tempo farà lungo la giornata di mercoledì 18 dicembre, incluse temperature ed eventuali precipitazioni.

Le previsioni meteo di oggi ci mostravano il peggioramento oramai inesorabile del meteo italiano. Partendo da nord, dove già si affacciavano le prime piogge, e giungendo fino alla parte alta del centro Italia. Si salvava però ancora i meridione, con un sole che rendeva l’inverno mite e piacevole.

Come si evolverà ora la situazione? Troveremo ancora una volta un’Italia spaccata in due o ci saranno nuove evoluzioni? Le nubi giungeranno anche a sud? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni meteo zona per zona.

Previsioni meteo di domani, martedì 17 dicembre

Le previsioni meteo di domani ci mostrano un’Italia in buona parte nuovamente preda del maltempo.

Le piogge oramai dilagano a nord e giungono a lambire anche diverse regioni del meridione, portando una situazione di generale instabilità lungo tutto lo stivale sebbene con temperature generalmente stabili.

Vediamo allora subito zona per zona il dettaglio delle previsioni del tempo di mercoledì 18 dicembre.

Nord

Va sempre più annuvolandosi il cielo del settentrione, con nubi che portano fenomeni più frequenti su Alpi, Prealpi ed al Nordovest ma anche più sporadici altrove. Arriva anche la neve sui settori alpini occidentali, a partire dai 1500 metri di altitudine. Le temperature si registrano ancora una volta stazionarie, con massime che ondeggeranno tra gli 8 e i 14 gradi.

Centro

In peggioramento la situazione meteorologica delle regioni centrali che, a partire dalla Sardegna, vedranno l’arrivo di piogge e temporali, fenomeni che dalla serata si sposteranno anche sulle aree tirreniche. Le temperature resteranno comunque stazionarie, con massime comprese tra i 14 e i 18 gradi.

Sud

Volge al brutto tempo anche il cielo del meridione italian che, a partire da Sicilia e Calabria, si presenta con piogge nella notte fin verso Campania e Basilicata. Migliore invece la situazione altrove. Anche qui comunque temperature stabili, con massime comprese tra i 16 e i 19 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com