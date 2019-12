Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata, i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Il palinsesto qua sotto vi illustra infatti i programmi che i canali in chiaro più popolari vi proporranno per la prima serata di oggi. Consulta con noi la lista, fai la tua scelta e goditi una serata per fare il pieno di energie.

Stasera in tv: palinsesto martedì 17 dicembre

Rai Uno – Ognuno è perfetto (Fiction)

Rick, un ragazzo down, è in cerca di un lavoro vero. I soliti tirocini oramai lo hanno stancato e l’opportunità giusta non tarderà ad arrivare. Verrà infatti assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino.Tra i suoi colleghi troverà una ragazza che saprà rubargli il cuore. Tina, ragazza down di origini albanesi, è infatti per lui la vera e propria anima gemella. Tutto sembra perciò andare per il meglio ma le difficoltà non tareranno ad arrivare. Ivan, padre di Rick, accusa molto il doversi occupare del figlio e anche il suo matrimonio sembra risentirne.

Rai Due – Proprio lui? (Film)

Ned, padre iperprotettivo, va a trovare per le vacanze l’amata figlia a Stanford. Qui incontrerà Laird, il miliardario fidanzato della figlia ben intenzionato ma socialmente imbarazzante. Ned non lo ritiene certo il ragazzo giusto per la sua pupilla e tra i due nascerà così una incredibile rivalità.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.

