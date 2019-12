Mascara colorato | la tendenza makeup del 2020

Il mascara colorato torna prepotentemente nel beauty delle donne e segna la tendenza makeup più glam dell’inverno 2020. Scopriamo a chi sta bene e quale scegliere.

Dopo aver imperversato negli anni ’80 ecco che il mascara colorato torna ad illuminare lo sguardo delle donne e lo fa inaspettatamente in questo inverno 2020 in tante nuances tutte super glam.

Saranno le ciglia ad essere le vere protagoniste del makeup della prossima stagione e dovranno essere lunghe, incurvate, folte e coloratissime. Il mascara dunque sarà un ‘must have’ che non potrà mancare il giorno e anche la sera, per un makeup acqua e sapone esaltato da un tocco di colore sulle ciglia.

Makeup 2020 | come scegliere il mascara colorato e come applicarlo in modo perfetto

Il mascara sarà il protagonista indiscusso del makeup 2020 e potrà essere nero ‘evergreen’ o colorato, secondo le ultime tendenza del trucco occhi. In entrambi i casi, non ci si potrà affidare al primo mascara scoperto in profumeria, ma si dovrà scegliere il prodotto giusto che regali l’effetto desiderato.

I requisiti del mascara perfetto sono senza dubbio la pigmentazione e la durata che debbono essere intensa e tenace ma il particolare che non dovrà sfuggire durante la scelta del prodotto giusto, sarà la tipologia di scovolino. Se si hanno ciglia poco folte, lo scovolino dovrà essere piccolo e fine, per poter depositare più prodotto su tutte le ciglia e volumizzarle su tutta la lunghezza.

Per chi ha bisogno di allungare e separare le ciglia, lo scovolino perfetto sarà quello grande con setole lunghe, mentre per incurvare le ciglia si opterà per uno scovolino leggermente ricurvo. Il mascara dovrà essere passato prima alla base delle ciglia per poi essere scivolato per tutta la loro lunghezza. Per un effetto più intenso, si potrà applicare due volte, lasciando passare almeno un minuto dalla prima applicazione. Scopri tutti i segreti per l’applicazione del mascara.

Per quanto riguarda i colori, via libera al blu e all’azzurro sia per le ragazze bionde che per le more, i verdi saranno perfetti per chi ha capelli rossi e pelle chiara, i rossi per le più coraggiose ed i gialli, gli arancio e i viola per le giovanissime.