Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè | Come trascorreranno il Natale? – Video

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si apprestano a festeggiare le vacanze natalizi ma come trascorreranno il Natale? Insieme o con le rispettive famiglie? Tutto quello che c’è da sapere in un video

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, dopo gli alti e bassi che hanno dovuto affrontare, ora hanno ripreso la convivenza a Milano. La coppia è pronta a godersi le feste ma cosa faranno a Natale?

Stando a quanto svelato da 361 Magazine la coppia sembra aver ritrovato il feeling perduto “al punto da passare insieme anche le Feste di Natale. Decideranno di seguire Cecilia e Ignazio in Argentina? Ancora ci sarebbero dubbi a riguardo, ma una cosa è certa: non c’è niente di più romantico di stare in due a Natale.”