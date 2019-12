Olivia Newton-John e John Travolta di nuovo insieme e nei panni di Danny e Sandy per un’emozionante reunion di Grease. Ecco video e foto dell’evento.

“Per la prima volta in costume da quando abbiamo girato il film. Sono così felice!”

Così Olivia Newton-John commenta via Instagram la grande giornata che l’ha vista tornare a vestire 41 anni dopo i panni di Sandy. Al suo fianco ovviamente il sempre fascinoso John Travolta, o dovremmo forse dire Danny.

Lei in gonna plissettata gialla e lui con l’immancabile giacca di pelle, possiamo dire questa volta che Sandy e Danny sono veramente tornati

Grease, John Travolta e Oliva Newton-John tornano a essere Danny e Sandy

Al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in Florida, è andata in scena la reunion che ha visto Olivia Newton-John e John Travolta tornare a vestire letteralmente i panni di Danny e Sandy, costumi di scena mai più visti indosso a loro dal 1978.

L’occasione, meglio nota come “raduno Meet n’ Grease”, e se Olivia Newton-John ha palesemente gioito via Instagram, anche il collega Travolta non è stato da meno e ha così spiegato il legame speciale che lo unisce al musical:

«Quando avevo 18 anni vidi quel musical a Broadway e rimasi fulminato — ha raccontato l’attore a proposito di Grease —. L’anno dopo mi feci avanti e venni ingaggiato dalla stessa compagnia a teatro: non interpretai il ruolo di protagonista, ma una semplice spalla… La mia passione segreta era sempre stata quella di interpretare Danny in Grease. Non avvenne a Broadway ma al cinema. Non posso lamentarmi. Quel musical mi ha dato la vita, davvero. La mia carriera è iniziata da lì, Grease è stata la mia gioia più bella».

Visualizza questo post su Instagram Grease will ALWAYS be the word. Un post condiviso da John Travolta (@johntravolta) in data: 15 Dic 2019 alle ore 3:10 PST

Inutile descrivere il letterale visibilio dei fan che, riuniti presso la location selezionata, hanno esternato ascoltando i loro idoli reinterpretare le più celebri canzoni di Grease.

Se dunque per Olivia Newton-John l’esperienza è stata fonte di grande felicità non possiamo che sottoscrivere il sentimento in pieno: ritrovate Danny e Sandy insieme ha fatto sognare tutte noi.