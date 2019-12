Dieta vegana | Scopri il menu per dimagrire in soli sette giorni

Dieta vegana. Scopri il menu settimanale di una delle diete più semplici ma sopratutto salutare per dimagrire e perdere i chili eccesso

Oggi abbiamo deciso di proporvi la dieta vegana è ottima per dimagrire e prevede l’assunzione esclusiva di cibi e alimenti naturali, non derivati dagli animali. Infatti a differenza della dieta vegetariana non permette il consuno di cibi derivati come miele, formaggi o latte.

Essa, combinata con un po’ di sano allenamento, vi farà dimagrire velocemente e facilmente. Tuttavia prima di iniziare la dieta e seguire il regime alimentare proposto consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute. Inoltre ricordiamo quando sia importante bere almeno due litri di acqua al giorno che si stia seguendo una dieta, o meno.

Dieta vegana: il menu settimanale

La dieta vegana vi permetterà dimagrire prestando attenzione alla vostra salute, il menu settimanale è stato preso dal sito superinformati.com

Lunedì

Colazione: 200 ml di Latte di avena + quinoa soffiata 30 g + farro soffiato 30 g + mandorle tostate

Spuntino: Gallette di riso integrale

Pranzo: 1 piatto di vellutata di broccoli e fagioli + insalata di sedano e rapa + 150 gr. di carote al vapore, 1 fetta di pane integrale

Merenda: 15 gr. di noci

Cena: 1 piatto di Quinoa con crema di carciofi + 1 porzione di insalata di cavolo bianco e viola

Martedì

Colazione: 1 tazza di latte di farro con 30 gr. di fiocchi d’avena

Spuntino: 2 mandarini, 150g (o altra frutta di stagione)

Pranzo: 1 Vellutata di carote + 150 gr. di Tofu strapazzato alla pizzaiola + 200 gr. di patate al vapore.

Merenda: 30 gr. di crackers integrali

Cena: 1 porzione di spaghetti di rape rosse, 1 burger di miglio e lenticchie al coriandolo + 1 broccolo romanesco al gratin

Mercoledì

Colazione: 200 ml di Caffè + latte di riso e 1 fetta di pane di segale

Spuntino: 1 pera

Pranzo: 60 gr. di maccheroni integrali, 1 porzione di insalata di spinaci novelli e carote julienne + pane di farro

Merenda: 15 gr. di mandorle

Cena: 1 porzione di zuppa di primavera + 1 porzione di cavolfiore

Giovedì

Colazione: 200 ml di latte di soia con miglio soffiato e Quinoa (60gr.)

Spuntino: 30 gr. di grissini all’olio

Pranzo: 1 porzione di crema di spinaci ai funghi + 1 porzione di burger vegetale e 150 gr. di insalata di lattughino con rucola e semi di sesamo

Merenda: 150 gr. di macedonia

Cena: 60 gr. di crema di cardi e porri + 1 spezzatino di tempeh e 1 fetta di pane integrale

Venerdì

Colazione: 200 ml. di frullato di latte di avena + 1 kiwi e 30 gr. di fette biscottate integrali

Spuntino: 15 gr. di fichi secchi

Pranzo: 1 porzione di carbonara senza uova, 1 porzione di cime di rapa con aglio e peperoncino

Merenda: 15 gr. di pistacchi

Cena: 1 porzione di vellutata toscana + 1 fetta di pane integrale, 1 porzione di insalata di verza

Sabato

Colazione: 125 gr. di yogurt di soia + 30 gr. di fiocchi di grano saraceno

Spuntino: 150 ml di spremuta di pompelmo

Pranzo: 1 porzione di zuppa di lenticchie, 1 bruschetta di pane duro con 100 gr. di pomodoro + 300 gr. di finocchi al forno

Merenda: 30 gr. di noci

Cena: 1 pizza vegana con cicoria e noci + 1 gelato vegano

Domenica

Colazione: 200 ml. di latte di riso con fiocchi d’avena, frutta secca e mele

Spuntino: 30 gr. di popcorn

Pranzo: 1 porzione di spaghetti + 1 porzione di pinzimonio di carote e sedano

Merenda: 15 gr. di macedonia

Cena: 60 gr. di riso integrale con edamame