Capelli | 5 step per avere onde morbide in 10 minuti – VIDEO

Capelli | 5 step per avere onde morbide in 10 minuti –...

Capelli | 5 step da seguire per avere delle magnifiche onde morbide in pochi minuti con l’uso della piastra lisciante – VIDEO

Per avere delle magnifiche onde morbide e naturali ai vostri capelli, quello che dovete fare è seguire i 5 step descritti nel video.

Pochi passaggi indispensabili per avere finalmente un look splendido e il più naturale possibile. Come? Vi serviranno due cose: la piastra lisciante, per chi ha capelli corti e un triferro, se hai i capelli lunghi, anche se per entrambi i tipi di capelli, va bene la sola piastra lisciante, che sia stretta, mi raccomando! Per tutto il resto, segui i 5 step nel video

