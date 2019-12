Barbara d’Urso, in trasmissione, ha dato la sua versione dei fatti circa l’accusa che la vedrebbe radiata dall’albo dei giornalisti.

Ieri sera, a Live – Non è la d’Urso c’è stato uno scontro molto acceso tra la padrona di casa e il giornalista sportivo Sergio Vessicchio, recentemente radiato per delle frasi sessiste su una donna arbitro. Pungolata da Vessicchio la d’Urso si è scaldata più del suo solito per via dell’accusa di essere stata a sua volta radiata dall’albo. Una provocazione che la conduttrice non ha affatto apprezzato, rispondendo per le rime e dando la sua versione dei fatti, decisamente diversa da quella di chi la stava accusando.

Barbara d’Urso dice la sua circa l’accusa di essere stata radiata dall’albo dei giornalisti

Sono in tanti quelli che pur non avendo avuto modo di seguire il programma ieri sera, stanno ancora chiedendosi se la d’Urso è o meno una giornalista. Le accuse fatte da Vessicchio, infatti, non lasciano adito a dubbi. Secondo il giornalista sportivo, la d’Urso non sarebbe più una giornalista in quanto ormai radiata dall’ordine da diverso tempo.

La verità, però, a detta della conduttrice di Live – Non è la d’Urso è ben differente. Come spiegato in trasmissione, infatti, la d’Urso avrebbe riconsegnato il suo tesserino anni fa, quando faceva della pubblicità in una trasmissione. In seguito l’allora presidente dell’Ordine, Iacopino, l’avrebbe denunciata in quanto a suo avviso, non essendo più una giornalista, non poteva intervistare nessuno. L’accusa però, pare sia caduta nel vuoto.

A detta di Barbara, infatti, ai tempi la procura diede ragione a lei, consentendole di continuare a svolgere liberamente il suo lavoro.

Una storia che, come la stessa Barbara d’Urso ha puntualizzato, è ben diversa da quella di Vessicchio. Il giornalista sportivo, infatti, è stato radiato per espressioni razziste e sessiste contro una donna.

Argomento che in trasmissione ha scaldato gli animi portando a commenti di ogni tipo sui social e all’evidente curiosità circa la posizione attuale della d’Urso.

Riassumendo, la conduttrice non sarebbe più una giornalista per sua libera scelta in quanto ai tempi, facendo pubblicità, ha preferito riconsegnare il suo tesserino per agire liberamente e alla luce del sole.

Una verità ben diversa da quella insinuata ieri sera da Vessicchio che dopo le dovute spiegazioni, Barbara ha preferito silenziare chiudendo il collegamento e riprendendo il programma con toni più distesi.