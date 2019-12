Barbara d’Urso si è arrabbiata con Flavia Vento durante la diretta di Pomeriggio 5. L’opinionista ha attaccato Erminia Kobau, ma la conduttrice ha immediatamente bloccato l’attrice

Barbara d’Urso ha incentrato l’ultima parte di Pomeriggio 5, quella dedicata al gossip, sulla presunta castità dei personaggi più famosi del piccolo schermo.

Flavia Vento, durante il corso della puntata, ha definito l’ospite Erminia Kobau ridicola. Il motivo?

Erminia è attratta dai ragazzi più giovani e questa sua preferenza per l’attrice sarebbe sintomi di ridicolità. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha subito rimproverato la sua opinionista, facendole uno dei famosi Barbie Cazziatoni.

Barbara d’Urso rimprovera Flavia Vento a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso, dopo aver litigato in diretta con Sergio Vessicchio, non ha apprezzato il discorso fatto da Flavia Vento a Pomeriggio 5.

L’attrice ha affermato di trovare ridicola la scelta di Erminia Kobau di rincorrere i ragazzi più giovani. Nonostante Erminia abbia più volte affermato di provare per loro soltanto un amore platonico, in quanto sono 4 anni che pratica la castità.

Barbara d’Urso ha rimproverato Flavia Vento a Pomeriggio Cinque affermando che quanto detto dalla sua opinionista è un discorso puramente maschilista.

“Le cose di cui vergognarsi sono ben altre cara Flavia!” ha esordito Barbara d’Urso furiosa a Pomeriggio 5. “Erminia non fa nulla di male” ha proseguito. “Non capisco: una donna deve vergognarsi di stare con un uomo più giovane mentre gli uomini possono fare quello che vogliono? Ma cosa stai dicendo!”

La d’Urso ha prontamente difeso la sua ospite, stufa di dover sentire ancora oggi nel 2019, quasi 2020, discorsi di questo tipo.

Flavia Vento ci ha tenuto a specificare che lei non intendeva fare un discorso a favore del genere maschile, ma che è convinta che la castità sia l’unica via per ottenere la purezza dell’anima, insinuando che da quando ha detto queste parole in molte l’hanno copiata.

Come al solito un appuntamento difficile quello di Pomeriggio Cinque, considerando che la scorsa volta la conduttrice aveva ricevuto perfino un appello da parte di Maria Monsé per far apparire anche sua sorella sul piccolo schermo degli italiani.