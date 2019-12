Temptation Island Scoppia una mega lite sui social. Gli ex partecipanti si lanciano frecciatine velenose su Instagram Tutto quello che c’è da sapere in un video

Temptation Island 6 è finito da alcuni mesi ormai ma nonostante ciò alcuni ex concorrenti fanno ancora parlare di loro, come è accaduto qualche ora fa. Infatti sui social è scoppiata una vera e propria lite che ha visto coinvolte Sabrina Martinengo, Nunzia Sansone e Cristina Incorvaia con la mamma di Massimo Colantoni, nonché ex suocera di Ilaria Teolis.

Stando a quanto riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, tutto è iniziato dalla proposta di matrimonio che Nicola ha fatto a Sabrina. In seguito all’annuncio la mamma di Massimo ha commentato il post: “Se vuoi vedere certe persone le devi seguire ed in questo modo acquistano follower.. per me stanno bene da soli.”

Questo ha scatenato una super lite tra diversi protagonisti di Temptation Island che hanno lanciato commenti velenosissimi l’uno contro l’altro.