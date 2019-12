Serena Enardu | La gemella Elga minacciata: “Aveva un coltello!”

Serena Enardu | La gemella Elga è stata minacciata fuori all’ufficio postale. L’uomo aveva un coltello, ma le forze dell’ordine non l’hanno aiutata

La gemella di Serena Enardu, Elga, ha vissuto veri e propri attimi di panico. Cosa è successo?

Elga Enardu ha rischiato la vita. Un uomo, all’interno dell’ufficio postale della sua città, l’ha minacciata con un coltello.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, chiamandole attraverso i contatti utili, ma nessuno le ha risposto per aiutarla.

Anzi, la gemella di Serena Enardu rivela che gli operatori non facevano altro che farla attendere al telefono, pregandola di chiamare altri contatti utili.

Fortunatamente la donna sta bene, in quanto il suo aggressore ha abbandonato il luogo in cui si trovava senza farle del male.

Serena Enardu: la gemella Elga minacciata con un coltello

Attimi di panico per Serena Enardu e sua sorella Elga. Quest’ultima, come raccontato sul suo profilo Instagram, è stata minacciata da un uomo all’interno di un ufficio postale.

L’uomo ha minacciato Elga Enardu, dicendole di volerle fare del male. La gemella di Serena Enardu ha così chiamato le forze dell’ordine ma, come anticipato, invece di darle una mano l’hanno abbandonata a se stessa.

In quanto non solo l’hanno pregata di telefonare vari numeri, ma i contatti indicati la facevano attendere fin troppo al telefono facendole rischiare perfino la vita!

L’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha così deciso, armata di coraggio, di abbandonare l’ufficio nella speranza che l’uomo non la stesse aspettando al di fuori dell’edificio per aggredirla.

Fortunatamente La gemella di Serena Enardu era da sola, l’uomo era andato via, ed è subito corsa a casa. Una volta arrivata, ha ricevuto una chiamata dalle forze dell’ordine, che l’hanno rimproverata per non averli avvisati di essere tornata a casa.

Non solo non l’hanno aiutata, ma l’hanno perfino rimproverata. Oltre al danno, anche la beffa.

Elga Enardu è stata minacciata con un coltello è nessuno ha voluto aiutarla. Per questo motivo ha deciso di lanciare un appello sul web, nella speranza che le cose possano presto cambiare.

Elga è soltanto uno dei tanti personaggi del piccolo schermo, come Barbara d’Urso fa da tanti anni, che lottano contro la violenza sulle donne.