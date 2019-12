Scossa di terremoto in Campania: avvertita da diverse città della regione.

Questa mattina, intorno alle nove, la Campania ha iniziato a tremare. L’epicentro del terremoto è stato registrato a San Leucio del Sannio dove si sono registrate due scosse di 3,4 e 3,2 della scala Richter.

La scossa di terremoto si è sentita però anche in altre città della regione come Napoli, Salerno e Avellino.

Al momento, per fortuna, non si registrano danni particolari e la situazione sembra essere sotto controllo.