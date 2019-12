Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà martedì 17 dicembre nelle varie zone della Penisola: sole o pioggia ci attenderà?

Le previsioni del tempo per questo inizio settimana ci parlavano già di una situazione di lento peggioramento rispetto al sole che ci aveva regalato un weekend mite e carico di opportunità.

Come proseguirà ora la situazione meteorologica in questa giornata di martedì 17 dicembre? Lo scopriamo insieme grazie alle previsioni del tempo, un dettagliato prospetto che come ogni giorno CheDonna.it non mancherà di proporvi.

Incrociamo le dita allora e buon meteo a tutte voi!

Previsioni meteo di domani, martedì 17 dicembre

Torna il maltempo sul nord Italia con le piogge che mancavano da qualche giorno e che tornano ora a farsi sentire prepotentemente.

Altrove sembra invece prevalere il beltempo, anche se certo l’eccezione potrebbe esser sempre dietro l’angolo.

Vediamo allora un po’ più nel dettaglio come si articolerà la situazione meteorologica della Penisola durante le prossime ore. Arrivano le previsioni del tempo di domani, martedì 17 dicembre.

Nord

Torna il brutto tempo sul settentrione con numerose nuvole che porteranno precipitazioni sparse, più frequenti al Nordovest e sporadiche al Nordest. Resta invece all’asciutto la fortunata Romagna mentre cade invece la neve su Ovest Alpi a partire dai 1600 metri di altitudine. Le temperature si registrano invece in rialzo, con massime comprese tra gli 8 e i 14 gradi.

Centro

Qualche nube e pioggia arriva a lambire anche la primissima parte del centro Italia con precipitazioni in particolare sull’alta Toscana. Si apre invece il cielo altrove, con schiarite soprattutto sulla zona dell’Adriatico. Le temperature ci registrano comunque in aumento, con massime comprese tra i 14 e i 18 gradi.

Sud

Le nubi si addensano anche su parte del meridione, in particolare sui versanti Ionici, con locali deboli piogge soprattutto sulla Calabria ionica. Prevalgono invece sul resto dell’area le schiarite. Anche qui temperature in aumento, con massime che ondeggeranno tra i 16 e i 19 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com