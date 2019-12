Makeup | Tutti gli smokey eye perfetti per le feste -VIDEO

Lo smokey eye è un trucco di grande effetto che può essere più o meno enfatizzato ma senza dubbio perfetto per le feste di Natale e Capodanno.I makeup più belli da realizzare in altrettanti video tutorial.

Fra tutte le tipologie di makeup lo smokey eye è senza dubbio il più amato e quello perfetto da sfoggiare durante le feste natalizie o in occasioni importanti. Uno sguardo magnetico con una bordatura molto evidente ed una palpebra mobile sfumata di colori intensi e soprattutto scuri. Se hai la palpebra cadente, scopri come truccarla in modo perfetto.

Può essere riproposto in versione più soft con diverse tonalità di colore dal blue al marrone, lo smokey eye infatti, rappresenta una tecnica di makeup e come tale può davvero essere applicata e prendere forma in modi diversi. La caratteristica fondamentale sarà la sfumatura che dovrà nascere intensa dall’attaccatura delle ciglia superiori per scaricarsi verso l’arcata sopracciliare.

Makeup | GLi smokey eye perfetti per le feste | i video tutorials

Se amate lo smokey eye e volete sfoggiare un makeup così intenso durante le feste di Natale, ecco per voi i più bei tutorial da cui trarre ispirazione e da cui apprendere le tecniche di makeup perfette per realizzare questo trucco occhi di grande effetto.

I prodotti di makeup che dovrete assolutamente avere, saranno delle matite occhi, la nera da avere assolutamente, delle palette o degli ombretti in cialda tra cui non potranno mancare il nero ed il marrone, e qualche sfumatura luminosa o glitterata. Il mascara, che dovrà essere nerissimo e se si vuole un effetto super glam delle ciglia finte a nastro o in ciuffetti. L’eye liner, liquido o in penna, il nero non potrà mancare durante le feste.

Un pennello per occhi da sfumatura, uno a penna e uno per applicare l’ombretto e tamponare le sfumature più luminose. Non vi resta che scoprire tutti i video tutorial che abbiamo selezionato per voi!