Festival di Sanremo 2020 | Svelato il nome di un altro super ospite

Festival di Sanremo 2020: rivelato un altro super ospite che presenzierà alla famosa kermesse canora.

Quando si parla del Festival di Sanremo, l’attenzione è sempre al massimo.

Kermesse canora amatissima e in grado di dare uno sguardo sul panorama canoro italiano, il Festival di Sanremo è da sempre anche uno specchio dei nostri tempi. Attraverso la conduzione, le canzoni e gli ospiti che vi partecipano riesce infatti a dare uno spaccato del nostro paese che ad anni di distanza di dimostra ogni anno particolarmente legato all’evento.

Anche quest’anno le voci sulla conduzione e gli ospiti che prenderanno parte al Festival si susseguono ormai da parecchio tempo.

Negli ultimi giorni stanno emergendo sempre più i nomi che andranno a formare l’edizione del 2020. Tra questi, proprio ieri sera, è emerso quello di un altro super ospite ormai certo e molto conosciuto dal pubblico Sanremese e non, ovvero Roberto Benigni.

Roberto Benigni avrà il prossimo super ospite del Festival di Sanremo

La notizia è giunta ieri sera attraverso il programma “Che tempo fa” di Fabio Fazio dove, ospite per presentare il suo nuovo film su Pinocchio, Roberto Benigni ha parlato della sua presenza al Festival di Sanremo 2020.

Alla domanda di Fabio Fazio su una sua possibile presenza, Benigni ha infatti risposto subito in modo affermativo. L’attore ha infatti dichiarato che ci sarà e che per lui il Festival è la festa più bella degli Italiani.

Scherzando, ha infatti dichiarato di essere l’unica cosa sicura di quest’anno. Che forse sarà Amadeus a non esserci ma che il suo contributo è più che sicuro.

Il comico ha anche ammesso che Sanremo è per lui un’altra fiaba, proprio come Pinocchio e che questo sarà un Festival straordinario.

Il suo nome, ormai certo, va quindi ad aggiungersi a quelli di altri super ospiti che sono Rosario Fiorello, Jovanotti e Lewis Capaldi. Ancora incerta è invece la presenza di Tiziano Ferro. In un primo tempo la sua partecipazione era stata infatti data per certa addirittura alla co-conduzione del programma. Successivamente è però negata salvo diventare di nuovo dubbia per quanto riguarda la partecipazione in quanto artista.

Sempre più sicura sembra invece la presenza di Chiara Ferragni come valletta di quest’edizione, scelta che è stata subito condannata dal Codacons che l’ha descritta come un personaggio diseducativo.