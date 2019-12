Scopri con noi come sarà il calendario del 2020, quando cadranno le festività e di quali e quanti ponti potremmo godere lungo l’annata.

Anno fortunato il 2019, almeno dal punto di vista di ponti e festività di cui abbiamo potuto godere (come del resto vi avevamo anticipato sul finire del 2018 in Ponti 2019, il calendario delle festività del prossimo anno). Il 2020 sarà all’altezza di cotanta eredità? A quanto pare purtroppo no.

Scopriamo allora nel dettaglio quali giornate di festività ci attendono e se qualcuna sarà regalarci anche l’opportunità di qualche interessante piccolo ponte.

Calendario 2020, festività e ponti

Iniziamo dalle note positive: nel 2020 che si appresta a iniziare solo una domenica avrà il doppio cerchio rosso sul calendario, quella del primo Novembre.

Per il resto giornate di festa quasi sempre da godere ma una penuria di possibili ponti decisamente imbarazzante.

Se infatti già dal principio noteremo la scomodità dei giorni di festa proprio nel bel mezzo della settimana, con il primo gennaio che cadrà di mercoledì, proseguiremo poi con l’Epifania che si celebrerà il lunedì successivo, regalandoci quantomeno un weekend lungo

Anticipiamo poi subito che Ferragosto, 25 aprile (25 Aprile, Festa della Liberazione: ecco perchè festeggiamo) e Santo Stefano cadranno di sabato, con gioia di chi lavora anche nel weekend ma vera e propria batosta per chi ha la fortuna di fermare la sua settimana lavorativa il venerdì.

Qualche nota positiva dovrà però pur esserci! Ecco allora che scorgiamo tra le pagine del calendario la Festa della Repubblica (Festa della Repubblica 2 giugno: cosa e perché si festeggia) e l’Immacolata, che cadranno entrambe di martedì, unici miraggi di un possibile allettante ponte.

Tutto qui? A quanto pare purtroppo sì ma scopriamo insieme nel dettaglio tutti i principali giorni di festa e la loro collocazione nel calendario 2020:

1 Gennaio 2020 – Mercoledì

6 Gennaio, Epifania – Lunedì

Pasqua 2020 – Domenica 12 aprile

Pasquetta – Lunedì 13 aprile

25 Aprile 2020, Festa della Liberazione – Sabato

1 Maggio 2020, Festa dei lavoratori – Venerdì ( a tal proposito scopriamo Perché il Primo Maggio si celebra la Festa dei lavoratori)

2 Giugno 2020, Festa della Repubblica – Martedì

15 Agosto 2020, Ferragosto – Sabato

1 Novembre 2020, Tutti i santi – Domenica

8 Dicembre 2020, Immacolata – Martedì

25 Dicembre 2020, Natale – Venerdì

26 Dicembre 2020, Santo Stefano – Sabato

31 Dicembre 2020, San Silvestro – Giovedì

