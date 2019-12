Astrologia | Come ogni segno zodiacale si riprende dalla fine di una storia

Quando una storia finisce, il dolore che si prova è diverso per tutti e così anche il modo di reagire. Ecco quello dei vari segni zodiacali.

Una relazione che finisce causa sempre una certa dose di dolore. Che ci si trovi dalla parte di chi lascia o da quella di chi viene lasciato, l’amarezza per un rapporto finito è sempre presente così come il dolore per l’affetto che viene a mancare e le abitudini che, insieme ai progetti in comune, svaniscono nel nulla. Si tratta di emozioni molto forti e spesso contrastanti che ognuno di noi vive in modi differenti.

Ovviamente anche i modi di reagire al fine di riprendersi lo sono e in molti casi, determinati atteggiamenti possono dipendere persino dal segno zodiacale. Le stelle, infatti, influiscono su di noi in diversi modi e tra questi c’è anche quello in cui reagiamo alle avversità. Così, dopo aver visto qual è il regalo nascosto per cui ringraziare il 2019 e qual è la cosa che ogni segno zodiacale pretende troppo in amore, oggi scopriremo il modo con cui ogni segno dello zodiaco si riprende dalla fine di una storia d’amore.

Trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente di ogni segno dello zodiaco, in modo da avere un’idea più chiara e precisa.

Astrologia: così è come ogni segno zodiacale si riprende dalla fine di una storia d’amore

Ariete – Recuperando il tempo perso

I nati sotto il segno dell’Ariete odiano perdere e quando una storia d’amore finisce, a prescindere da chi abbia lasciato chi e dai sentimenti che provano, la cosa che più gli da fastidio è proprio l’idea del fallimento. Si concentrano sul tempo sprecato dietro il partner, sulle tante occasioni perse mentre si stava insieme e su tutto ciò che avrebbero potuto fare sapendo a priori che la storia sarebbe finita. Questo li porta a cercare di riprendersi il tempo sprecato, accettando ogni novità con euforia e buttandosi a capofitto in viaggi, nuovi corsi, uscite con le amiche e persino nuove conoscenze. E chissà che, anche se non amano ammetterlo, in questa iper attività, un po’ troppo spinta persino per loro, non si nasconda il tentativo di non sentire il dolore per la mancanza di chi, nonostante tutto, si è amato.

Toro – Cambiando aria

Quando una storia d’amore finisce, i nativi del Toro preferiscono cambiare aria, iniziando ad uscire con persone diverse e frequentando persino posti diversi. Lo fanno perché il ricordo della persona amata finirebbe con il perseguitarli, portandoli ad immergersi nei ricordi invece che guardare avanti. Essendo persone molto romantiche e che credono sempre nelle loro storie, ogni ricordo sarebbe per loro come una stilettata al cuore e per questo motivo, almeno per i primi tempi, hanno bisogno di evadere e di frequentare persone diverse che siano in grado di distrarli e di aiutarli a superare il momento. C’è da dire che per fortuna riescono a riprendersi con una certa rapidità e ciò li porta a tornare ad essere quelli di sempre nel giro di poco tempo.

Gemelli – Seguendo l’istinto del momento

I nati sotto il segno dei Gemelli non hanno un modo preciso per affrontare la fine di una storia d’amore ma sanno che per riprendersi in fretta hanno bisogno di fare ciò che li fa sentire meglio al momento. Vivere il dolore non è una cosa che amano o che sanno gestire come vorrebbero e per questo motivo non amano che gli si dica cosa fare o quale può essere il modo giusto per smettere di soffrire. Il più delle volte gli basta cercare una distrazione, uscire e conoscere nuove persone. Guardare al presente è il loro primo modo di agire e l’unico che gli consente di non pensare alla persona con la quale stavano. Per questo motivo, conoscendosi bene ed essendo fondamentalmente testardi, preferiscono seguire il loro istinto e fidarsi solo ed esclusivamente delle proprie sensazioni. Una cosa che in genere sembra funzionare bene specie quando si tratta di trovare dei modi per riprendersi dai periodi più brutti.

Cancro – Vivendo il dolore

I nativi del Cancro sono persone estremamente romantiche. Per questo motivo, la fine di una storia non è mai qualcosa da prendere alla leggera. Lasciare andare gli altri o abituarsi al distacco è un processo per loro molto doloroso e che necessita di tempo e di tanta forza di volontà. Ciò si traduce in un lungo periodo nel quale ritirarsi a vita privata per vivere il proprio dolore senza fare altro. Dopo una storia li si può quindi vedere trascorrere intere giornate in pigiama, a mangiare dolcetti e a guardare film strappalacrime. Una fase che gli serve per accettare quanto avvenuto, fare il punto della situazione e tornare più attivi di prima. Una volta re introdotti nel loro mondo, infatti, saranno più pronti che mai a riprendere la vita da dove l’avevano lasciata e, inutile dirlo, a conoscere persone nuove nella speranza di trovare presto un nuovo amore.

Leone – Pensando a qualcosa di nuovo

I nati sotto il segno del Leone non amano fermarsi, neanche quando si tratta di elaborare la fine di una storia importante. Per questo motivo, quando si trovano in una situazione simile, il loro modo di reagire è quello di buttarsi a capofitto in qualcosa di nuovo. Che si tratti di un progetto lavorativo, un viaggio da organizzare o una serie di piccole cose in grado di riempir loro la giornata, ciò che più conta è sentirsi attivi ed in grado di superare il momento. La loro socialità da questo punto di vista li aiuta non poco ad andare avanti, aiutandoli a guardare al futuro con fiducia e speranza. Certo, qualche volta si troveranno a pensare alla persona amata, provando un sentimento di tristezza ma questo non gli impedirà di cercare anche degli aspetti positivi, portandoli a fare ciò che magari, in coppia, non potevano concedersi e ad incontrare quante più persone possibili. Dopotutto ciò che più conta per loro è non perdere se stessi e tutte le opportunità che la vita può dare loro.

Vergine – Facendo qualcosa per se

I nativi della Vergine non amano che le loro storie giungano a termine ma sanno che quando ciò avviene è perché, molto probabilmente, non c’era altro modo per farle andare avanti. Questo significa che prima di tutto cercheranno di prendersi cura di se stessi, curando al massimo i propri interessi e trovando modi diversi per distrarsi e non pensare a quanto accaduto. Se lavorano si butteranno a capofitto nelle loro mansioni, approfittando del tempo libero per rilassarsi e godere della compagnia dei propri amici. Allo stesso tempo cercheranno di conoscere persone nuove, per trovare nuovi giri nei quali muoversi e per fare esperienze diverse dal solito. Tutto ciò che può tenerli mentalmente impegnati sarà visto da loro come qualcosa di positivo da sperimentare e da mettere in atto in attesa che qualcuno di speciale bussi alla loro porta.

Bilancia – Cercando appoggio negli amici

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone che nella vita tendono a tenere per se molte cose. Anche con gli amici giocano più il ruolo da confidente che da persona bisognosa di confidarsi. Tutto questo tende a cambiare quando si sentono giù per una storia finita. In questo caso, infatti, cercano proprio l’appoggio delle persone care per parlare di come si sentono in modo da non dover vivere da soli la sofferenza che una rottura porta sempre con se. Allo stesso tempi, si appoggiano come possono a chi può dar loro man forte, magari portandoli in giro a aiutandoli a distrarsi. Sono, in sostanza, persone che sanno come prendersi cura di se e di cosa hanno bisogno e che quando si verifica la circostanza non temono di farsi avanti per chiedere ciò di cui hanno bisogno. In questo modo riescono ad uscire abbastanza rapidamente dal proprio dolore per tornare a guardare al futuro con occhi pieni di speranza.

Scorpione – Ricominciando da se

I nativi dello Scorpione non amano dover vivere la fine di qualcosa e ancor meno amano la fine di una storia. Ciò nonostante, sanno bene come riprendersi, cercando a qualsiasi costo di ricominciare da se stessi. Così, a relazione finita, dopo essersi presi qualche giorno per metabolizzare il tutto in silenzio, riprenderanno la loro vita aprendo le porte al nuovo. Per loro, questo è un buon modo per ricominciare da se, dando vita a nuove routine, incontrando persone nuove e creando un presente che non abbia alcun ponte con quella parte del loro passato ma che li possa condurre verso il futuro che desiderano.

Sagittario – Regalandosi del tempo solo per se

I nati sotto il segno del Sagittario amano vivere la propria vita con la consapevolezza di aver sempre qualcosa di piacevole all’orizzonte. Quando una storia d’amore finisce, quindi, si trovano a cercare subito qualcosa che sia in grado di distrarli e di fargli provare comunque emozioni positive, nonostante la delusione del momento. Se possono, la loro prima scelta è un viaggio in grado di portarli davanti ad orizzonti diversi e a conoscere persone diverse. Se per qualsiasi motivo non possono, cercano comunque di trovare del tempo per se. Una SPA, un pomeriggio con le amiche, o un week end fuori città sono sempre scelte in grado di ridargli il sorriso e di fargli dimenticare le amarezze del presente.

Capricorno – Riempiendosi le giornate di cose da fare

I nativi del Capricorno non amano star male, ancor meno se il motivo è una storia giunta al termine, Quando possono, quindi, cercano sempre un modo per tirarsi su e il metodo che conoscono meglio è quello di riempire le proprie giornate. Che si tratti di lavoro, di incombenze da sbrigare o di momenti da passare con gli amici, fanno sempre in modo di occupare ogni momento libero al fine di impedirsi di pensare, lasciando che il tempo sistemi ogni cosa. Certo, non affrontando del tutto il problema è probabile che restino degli strascichi ma è anche vero che questo è l’unico modo che conoscono e che consente loro di elaborare le cose con calma, rispettando i propri tempi e riuscendo così a superare il momento senza troppi sforzi.

Acquario – Semplicemente vivendo

I nati sotto il segno dell’Acquario non hanno un vero modo per affrontare una rottura. Essendo di base persone molto indipendenti, quando una storia finisce, non soffrono la solitudine o la mancanza quanto il senso di fallimento per ciò che poteva essere e che invece non è andato come pensavano. Per questo motivo preferiscono viversi il dolore senza pensarci troppo e senza cercare strategie per dimenticarlo. A ciò associano le normali attività di ogni giorno più del tempo da dedicare a se stessi. Anche in questi frangenti non smettono di stare da soli con se stessi, cercando di approfittare del tempo libero in più per concedersi la calma interiore della quale hanno bisogno al fine di metabolizzare tutto. Un modo di essere naturale che alla fine li aiuta a superare, anche piuttosto in fretta, il dolore.

Pesci – Facendo ciò che sentono giusto per se stessi

I nativi dei Pesci sono così sensibili da non vivere affatto bene la fine di una storia. A prescindere da chi ha detto basta, per loro si tratta di un momento in cui chiudersi per un po’ in se stessi, ascoltando il dolore e facendoci pace. Quando ciò avviene, iniziano a vivere seguendo il proprio istinto e facendo ciò che ritengono possa aiutarli a star meglio. In questo contesto, tendono a non ascoltare troppo gli altri, consapevoli che il loro mondo è difficile da capire che il loro modo di vivere le cose è strettamente personale. Motivo per cui, alla fine, si può dire che riescono a superare la fine di una storia semplicemente essendo se stessi, non forzandosi in nulla e agendo come sentono al momento, indipendentemente da ciò che possono dir loro gli altri.