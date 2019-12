Aperitivo Natalizio 2019 | Idee e ricette per una Vigilia speciale

Aperitivo Natalizio 2019 | Idee e ricette sfiziose e originali per una Vigilia di Natale speciale e all’insegna dell’amore

Natale è alle porte e la frenesia degli acquisti da mettere sotto l’albero è sempre più intensa. Tutto all’insegna dell’amore e della bontà e quale migliore occasione se non questa, per passare le feste di Natale in compagnia con le persone che amiamo seduti davanti ad una bella tavola imbandita? Se avete già pensato al Cenone di Natale siete già un passo avanti. Ora, ciò che vi manca è l’aperitivo. Da non sottovalutare l’importanza dell’aperitivo Natalizio, un modo per entrare nell’atmosfera delle feste con il piede giusto, anzi il boccone giusto!

Ecco allora, alcuni consigli e delle preziose ricette, veloci, leggere e gustose da proporre per il vostro Aperitivo Natalizio speciale! Cosa aspettate? Ecco in arrivo le ricette tutte per voi!

Aperitivo Natalizio | Ricette sfiziose e idee originali

Natale sta arrivando, brindiamo! Ma facciamolo per bene. Con i cocktail giusti, le decorazioni più belle, la tavola più originale, gli stuzzichini più intriganti. Perché il Natale capita una volta l’anno e merita di essere festeggiato!

Durante le feste spesso si crea anche l’occasione giusta per preparare sfiziosi aperitivi, da servire ai propri ospiti, magari prima della cena vera e propria, per avere qualcosa di sfizioso da sgranocchiare e per placare i languorini che di certo già si fanno sentire! Oppure anche si abbiamo invitato degli amici a casa per scambiarci gli auguri e qualche regalino!

Eccovi allora le ricette per aperitivi natalizi, davvero sfiziose, alle quale ho pensato per voi e spiegate qui passo passo!

Mille foglie di parmigiano ricotta e scampi | Ricetta

La preparazione delle Mille foglie di parmigiano ricotta e scampi è semplicissima ma anche in questo caso, porterete in tavola qualcosa che si mangia prima con gli occhi e poi con la bocca.

L’unica accortezza che dovrete avere nella realizzazione di questa ricetta è quella di assemblare le mille foglie poco prima di servirle, altrimenti rischierete di perdere la croccantezza delle cialde di parmigiano.

Per preparare questo semplicissimo aperitivo vi serviranno solo 15 minuti! Le dosi sono pensate per 4 persone.

Ingredienti

50 gr di parmigiano

125 gr di ricotta

10 scampi

olio di oliva extravergine

1 spicchio di aglio

Procedimento

Come prima cosa rivestite di carta forno una teglia e disponete sopra 12 mucchietti di parmigiano ben di stanziati tra loro, quindi schiacciateli per ottenere dei cerchietti regolari.

Cuocete in forno già caldo a 200 °C per 3-4 minuti circa.

Intanto pulite gli scampi e una volta terminato, cuoceteli in padella con un po’ di olio ed uno spicchio di aglio.

Prendete le cialdine di parmigiano e create una torretta con tre di queste, intervallandole con uno strato di ricotta e gli scampi.

Le vostre millefoglie di parmigiano sono pronte per essere gustate.

Alberelli di Patate e Pesto | Ricetta antipasto

Facilissimi da fare e belli da vedere, questi alberelli riscuotono la gioia di grandi e piccini soprattutto per la loro bontà!Ingredienti davvero semplici, procedura altrettanto, bastano solo 20 minuti per la preparazione e 40 minuti per la cottura. Le dosi sono per 12 alberelli di patate.

Ingredienti

300 gr di patate rosse

30 gr di parmigiano reggiano

1 tuorlo

50 gr di pesto genovese

sale q.b.

noce moscata q.b.

100 gr di formaggio a fette

Procedimento

In una pentola con dell’acqua fate cuocere le patate. Una volta raggiunta l’ebollizione, fate cuocere per circa 30 minuti.

Quando le patate saranno cotte scolatele, sbucciatele e schiacciatele raccogliendo la purea ottenuta in una ciotola.

Aggiungete ora il tuorlo, parmigiano, sale e noce moscata ed amalgamate.

Unite quindi anche il pesto.

Unite quindi anche il pesto. Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo quindi trasferitelo in una sac à poche con il beccuccio a stella.

Formate gli alberelli direttamente su una teglia rivestita di carta forno.

Cuocete in forno già caldo a 180 °C per 20 minuti circa.

Una volta cotti, decorateli. Con l’aiuto di una formina create le stelline di formaggio.

Infilzatele con degli stuzzicadenti e posizionatele una per alberello.

I vostri alberelli di patate sono pronti per essere portati in tavola.

Tiramisù salato di Melanzane | La Ricetta che non ti aspetti

Il famosissimo dolce italiano, cambia le sue sembianze e diventa salato, per accontentare tutti i palati e le esigenze. Se ogni variante ha il pregio di portare un tocco di innovazione, con la versione salata farete una gran bella figura con i vostri ospiti.

Se preparato con attenzione, il tiramisù salato può essere degno dei migliori ristoranti, anche esteticamente. Infatti, si presta bene a giochi cromatici (per esempio presentato in piccoli bicchieri trasparenti), ciotole particolari, bicchieri da cocktail e anche barattoli per le conserve. Ovviamente potrete sbizzarrirvi in base agli oggetti che avete in cucina.

Il tiramisù salato di melanzane è una buona alternativa alla classica parmigiana di melanzane, un piatto davvero squisito. Questa ricetta racchiude tutto il gusto delle melanzane fritte con la piacevole freschezza dei formaggi.

Ingredienti

250 g di mascarpone,

300 g di pomodorini datterini,

1 melanzana,

1 cucchiaio di gorgonzola,

2 cucchiai di formaggio grattugiato,

qualche fetta di pane da tramezzino,

qualche foglia di basilico,

olio di oliva per friggere,

olio extravergine d’oliva per condire,

qualche foglia di basilico,

sale

pepe.

Procedimento

Lavorate in una ciotola i formaggi con una frusta, fin quando non otterrete una crema morbida. Potete usare una frusta manuale o elettrica, a seconda delle vostre abitudini.

Aggiungete alla crema un po’ di pepe nero.

Dopo aver lavato la melanzana, tagliatela a piccoli dadini, che friggerete in abbondante olio d’oliva.

Quando saranno dorati, salate e riponeteli su un piatto con della carta assorbente, in modo da eliminare l’olio in eccesso.

Adesso dedicatevi ai pomodorini: dovrete lavarli e tagliarli in due parti. Lasciateli cuocere in una pentola, con un filo di olio extravergine d’oliva, le foglie di basilico, il sale e il pepe.

Questo tiramisù può essere servito in un bicchiere: tagliate quindi le fette di pane da tramezzino a seconda della grandezza del bicchiere.

Sul fondo di bicchiere dovrete adagiare un cucchiaio di crema, su cui andrete a posizionare il disco di pane.

Aggiungente quindi un’altra cucchiaiata di crema, i tocchetti di melanzana fritti, i pomodorini e continuate a creare gli strati, mettendo ancora pane, crema e verdure.

Questi tiramisù monoporzione possono essere preparati in anticipo e conservarti in frigo, ma ricordate di tenerli a temperatura ambiente almeno per una trentina di minuti, prima di consumarli.

Vol au Vent Ripieni | Ricetta super veloce

Questa ricetta è davvero facile da fare. Potete comprare direttamente al supermercato ad un forno (meglio) i vol au vent vuoti da riempire oppure fare a casa con le vostre mani la pasta sfoglia per i vol au vent. In questa ricetta usiamo i vol au vent già pronti. Un aperitivo davvero sfizioso e super veloce per la tua Vigilia di Natale! Le dosi sono pensate per 4 persone, il tempo di preparazione è di 10 minuti! Si parte!!!

Ingredienti per Preparazione della MOUSSE SALSA ROSA E GAMBERETTI

3 cucchiai di yogurt bianco

3 cucchiai di maionese

2 cucchiai di ketchup

qualche goccia di salsa worcester

1 cucchiaio di brandy

un pizzico di paprika dolce

Mettete tutti gli ingredienti insieme e frullate velocemente.

Riempite i vol au vent e decorate con gamberetti.

Ingredienti e Procedimento per la preparazione della MOUSSE DI TONNO

100 gr di tonno

100 gr ricotta fresca

1 limone

sale

pepe

Frullare insieme tutti gli ingredienti e riempire i vola u vent. Serviteli su un piatto di portata!

Tartine Natalizie con crema di rucola e mandorle | Ricetta senza cottura Le tartine natalizie è una ricetta superveloce e semplicissima, senza cottura, facili e bellissime da mangiare e da presentare. Potete prepararle anche il giorno prima e rimarranno buonissime lo stesso. E poi si preparano in 10 minuti! Ingredienti per 4 persone 4 fette Pane da tramezzini

70 g Rucola

50 g Pinoli

50 g Mandorle

50 g Parmigiano reggiano

1 spicchio Aglio

3 cucchiai Olio extravergine d’oliva Procedimento Mettete nel bicchiere del frullatore la rucola spezzettata, i pinoli e le mandorle, il parmigiano e uno spicchio di aglio e iniziate a frullare aggiungendo l’ olio extravergine di oliva.

e iniziate a frullare aggiungendo l’ Frullate fino ad ottenere una crema.

Prendete il pane da tramezzini e dividetelo in due parti.

e dividetelo in due parti. Su metà fette di pane da tramezzini create le stelline aiutandovi con gli stampini per biscotti.

Create su metà delle stelline di pane da tramezzini un buco al centro con un altro stampino da biscotti in modo da averle con il buco.

Spalmate di crema di rucola tutte le basi a stellina e coprite con le stelline con il buco al centro.

Idee e consigli per servire e preparare la Tavola

Festeggiare il Natale in compagnia è una bella fortuna, riuscire a preparare una cena e un pranzo impeccabile può sembrare un’impresa difficile e molto impegnativa, in realtà basta essere furbi e organizzare bene il menu e i tempi.

Dopo l’impegno in cucina, a seguire questa o quella ricetta, è bene valorizzare i piatti che abbiamo preparato, portandoli in tavola con stile.

L’aspetto estetico valorizzerà anche il gusto dei piatti, invogliando le persone ad assaporare le vostre preparazioni, in attesa che il pranzo cominci.

Per accompagnare l’aperitivo, non potranno mancare lo champagne, il prosecco e il vino, sia bianco che rosso.

Potrete anche preparare dei cocktail non molto elaborati, preferibilmente analcolici. Le bottiglie possono essere decorate con temi della tradizione natalizia, quindi fiocchi e nastrini tematici.

Quando i vostri ospiti arriveranno, fate in modo che sia già tutto pronto, per evitare caos e accoglierli subito in un clima piacevole, di tranquillità e armonia.

Le decorazioni potranno essere in rosso, ma anche il bianco e il dorato sono molto eleganti. Non dimenticate la ghirlanda e la stella di Natale che, pur essendo elementi molto classici, riescono sempre a strappare un sorriso!

La ghirlanda può essere acquistata già pronta oppure potrete divertirvi a crearla in casa. Può essere realizzata con dei tappi di sughero, messi da parte durante i mesi precedenti, con pagine di vecchi libri (che potrete anche acquistare appositamente sulle bancarelle), cartoncini colorati o con le caramelle! Con il cartoncino potrete anche preparare dei segnaposto, con forme diverse: stella, renna, babbo natale, albero, fiocco di neve, ecc.

Anche le palline di natale, con colori e forme diverse, possono essere usate come segnaposti. Se acquistate con cura, oppure decorate bene manualmente, possono essere un ulteriore regalo che gli ospiti potranno portare via come ricordo.