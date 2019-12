Amido di Riso | Le ricette di bellezza per la pelle

L’amido di riso è un alleato formidabile per la salute e la bellezza della nostra pelle. Conosciamo le proprietà e alcune ricette di bellezza da preparare in casa.

L’amido di riso è un ingrediente alla portata di tutti, che spesso abbiamo in dispensa per utilizzarlo in varie preparazioni ignorandone però tutti i benefici che esso può portare alla nostra pelle. L’amido di riso infatti è un alleato per la bellezza e la salute della pelle e questo sin dalla prima infanzia.

Conosciamo tutte le proprietà dell’amido di riso e come utilizzarlo per avere una pelle sempre perfetta. Se ami i rimedi naturali per la pelle scopri l’albume d’uovo, elisir di bellezza per la pelle.

Amido di riso | come utilizzarlo per la bellezza e salute della nostra pelle

L’amido di Riso è un trattamento di bellezza per la pelle sempre a portata di mano. Consigliato alle mamme per detergere e proteggere la pelle del bambino sin dai primi giorni di vita, resta un alleato eccezionale per la bellezza e la salute della pelle. Una polvere candida ed impalpabile che possiede molte proprietà, prima fra tutte quella lenitiva, perfetta per la pelle dei neonati, diluita nell’acqua del bagnetto o utilizzata al cambio pannolino come un comune talco da toletta.

Anche la pelle più matura può trovare giovamento dall’utilizzo dell’amido di riso in ambito cosmetico. Il suo potere lenitivo è perfetto per il trattamento delle pelli irritate da dermatiti di vario genere e può diventare un ingrediente unico in prodotti di bellezza fai da te come le maschere per esempio. Vediamo insieme tutti gli utilizzi dell’amido di riso per la pelle.

Come deodorante

Se utilizzato come polvere da pediluvio, l’amido di riso contribuisce ad eliminare i cattivi odori.

Nel bagno di bellezza

Per un bagno delicato, idratante e lenitivo, si potranno aggiungere 10 cucchiai di amido di riso nell’acqua della vasca da bagno magari assieme a qualche goccia di olio essenziale.

Come tonico lenitivo ed idratante

L’amido di riso, miscelato a dell’acqua demineralizzata, diventa un eccezionale tonico lenitivo dei rossori e fortemente idratante da vaporizzare su viso e collo al mattino e alla sera.

Come maschera di bellezza per la pelle

Miscelando tre cucchiai di yogurt bianco con due cucchiai di amido di riso, si otterrà un trattamento di bellezza unico, una maschera per il viso da lasciare in posa per almeno mezz’ora che lascerà la pelle liscia, pulita e soprattutto sfiammata.

Come lozione post depilazione

Quando la pelle viene depilata, qualsiasi metodo si utilizzi, subisce degli stress. L’amido di riso miscelato a poca acqua creerà una cremina perfetta da applicare sulla pelle irritata.

Come cipria

L’amido di riso potrà anche essere utilizzato come cipria opacizzante nel makeup. Basterà applicarlo con un pennello da polveri o con un piumino da cipria dopo aver creato la base del makeup.