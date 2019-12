Ambra Lombardo | Sfogo sui social: “Ora basta, mi hanno veramente rotto”

Ambra Lombardo parla della presunta querela che avrebbe mandato nei confronti di Babara d’Urso: “Tutto falso come al solito, smentisco tutto quanto”

Ambra Lombardo, in questo ultimo periodo, è stata costantemente al centro dei gossip, sia per il presunto flirt con Gaetano Arena, smentito più volte dalla diretta interessata, sia per il seno che si è rifatta da poco.

Tutto questo parlare di lei e di quello che faceva l’ha spinta a prendere alcuni provvedimenti. Infatti qualche settimana fa a Di Più Tv, ha raccontato di aver chiesto al suo avvocato di diffidare Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la sua vita personale: “Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, chiedendo di non fare più proferire riguardo la mia sfera personale.. Chi non rispetterà la diffida finirà diritto in tribunale”

Inoltre qualche giorno si è diffuso un altro gossip riguardo una presunta querela fatta da Ambra Lombardo nei confronti della regina della tv, Barbara d’Urso. Il tutto era stato reso “ufficiale”, per cosi dire, da un commento che l’ex gieffina aveva lasciato sotto un suo post: “A tutto c’è un limite”.

Ma si è trattato di un malinteso. Infatti a spiegare come stanno veramente le cose ci ha pensato proprio la diretta interessata, attraverso il suo profilo Instagram.

Ambra Lombardo: “Ora basta con le false notizie”

Ambra Lombardo ha voluto chiarire questa situazione, riguardo la presunta querela alla d’Urso, attraverso le sue Instagram Stories. Durante i due brevi video ha voluto precisare che nulla di ciò è accaduto.

L’ex gieffina ha affermato: “Ragazzi ma chi ha mai detto queste frasi, ma il virgolettato non sono parole mie. Tutto falso come al solito, smentisco tutto quanto il commento che avevo fatto, insomma, sotto ad un mio post non è assolutamente riferito a Barbara. Lei una grandissima professionista e la stimo perché è davvero una regina della tv.”

Infine si è lasciata andare ad un piccolo sfogo e, stanca da tutta questa falsa informazione, ha chiesto di finirla con queste Fake news: “Basta, direi basta con le false notizie che ci hanno veramente rotto, grazie”