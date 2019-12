3 frasi che trasformeranno completamente la tua vita sessuale

Sebbene non sia sempre facile, è necessaria una comunicazione molto diretta, al fine di esprimere i propri desideri al partner e portare la vita sessuale ad un altro livello.

Quando si tratta di rapporti sessuali, la comunicazione è essenziale, permette di essere sulla stessa lunghezza d’onda e sfruttare al massimo questo momento di amore e piacere.

I terapisti sessuali suggeriscono frasi specifiche in quest’area per aiutarti a comunicare facilmente i tuoi desideri, avere rapporti più soddisfacenti e legarsi di più al partner.

Tre frasi che cambieranno le vostre dinamiche di coppia a letto

Ecco esattamente le tre frasi giuste da dire, se vuoi passare ad un livello superiore in camera da letto:

1/”Ho fatto un sogno davvero sexy su di te la scorsa notte”

Provare qualcosa di nuovo a letto può essere imbarazzante da esprimere al tuo partner. Secondo Ian Kerner, terapista del sesso, puoi rivelare i tuoi desideri raccontando un bellissimo sogno erotico. Quando lo racconti al tuo partner, includi dettagli come quello che indossavi, chi ha iniziato l’atto sessuale, il luogo in cui è accaduto, per dare davvero davvero al tuo partner un’immagine erotica e trasformare quel sogno in la realtà.

2/”Adoro quando lo fai! “

Se non vuoi stare in guardia quando fai l’amore, pensando a cosa dire o pensando di dire cose sbagliate, fai semplicemente dei complimenti al partner quando fa dei movimenti che ti soddisfano esprimendogli quello che ti piace di più. Devi solo esprimere ciò che senti davvero. Se le parole in quel momento sono troppo inquietanti, emetti invece dei gemiti di piacere.

3/”Non indosso biancheria intima e …. non vedo l’ora di vederti!”

Invia questo messaggio al tuo partner quando è ancora al lavoro, un messaggio così fuori dal contesto può avere un effetto ancora più forte che se state insieme. È un assaggio di cosa aspettarsi, una sorta di preliminari estesi. Quando una donna prende il comando, è una pressione enorme. Soprattutto quando si tratta di esprimere desideri.

Consigli per migliorare la vita sessuale

I sessuologi consigliano anche di adottare altre pratiche e risoluzioni per migliorare la tua vita sessuale e aumentare la tua libido, eccone alcune:

Combatti i tuoi blocchi sessuali

Nulla diminuisce il desiderio sessuale generale più che avere blocchi sessuali interni irrisolti.

Se hai sperimentato un trauma sessuale da esperienze passate, non è certamente impossibile avere un’alta libido con blocchi sessuali irrisolti, ma il rapporto è spesso molto più appagante e piacevole quando puoi mostrati a letto come sei senza nasconderti dietro i tuoi blocchi.

Sia che tu stia facendo un lavoro su te stesso, o sessioni con un terapista del settore o parlando con un coach specializzato, riconoscere e lavorare sui propri blocchi sessuali è il primo passo per aumentare il desiderio sessuale per il tuo partner.

Sveglia il tuo corpo

A causa del modo intensivo in cui siamo connessi nella società moderna, spesso ci sentiamo disconnessi dai nostri corpi. Quindi è molto importante riconnettersi al proprio corpo.

Come farlo? Muoversi, fare una passeggiata, praticare sport, farsi massaggi, meditare e persino l’autoerotismo, permettono al corpo di vivere momenti piacevoli focalizzandosi su se stessi.

Non mirare all’orgasmo ma al piacere



Rimuovendo gli orgasmi dalla tua lista, tu e il tuo partner siete liberi di provare pienamente il piacere sessuale ciclico che il vostro corpo naturalmente desidera provare senza che sia uno sforzo mirato all’obiettivo. Se non hai mai sperimentato un gioco sessuale prolungato senza orgasmo, ti consigliamo vivamente di provare. È bello, rilassante, calmante e un atto che rafforza i legami della coppia.

Adotta nuove stimolazioni e novità nella tua camera da letto

La routine può farci sentire sicuri nella nostra vita sessuale ma troppa prevedibilità può uccidere il nostro desiderio sessuale. Se riesci a prevedere ogni movimento del tuo partner, potrebbe essere il momento di innovare.

Puoi iniziare il rinnovamento decorando la tua stanza in modo diverso, usando nuove candele profumate che entrambi amate, può fare la differenza respirare nuova vita nella tua camera. Puoi anche provare a stupire il tuo partner, mettendo la tua musica preferita o indossando una nuova lingerie, insolita rispetto al tuo stile.