Scopri le previsioni meteo di domani, un prospetto dettagliato che ti svela come sarà il tempo nelle diverse regioni della Penisola.

Dopo un weekend il cui meteo è stato più che mite e clemente, che cosa ci attende per questo nuovo inizio di settimana?

Se anche voi vi state chiedendo quanto durerà questo sole o quando la pioggia tornerò a fare capolino, continuate a leggere con noi qui su CheDonna.it e scoprite che tempo farà domani.

Previsioni meteo di domani, lunedì 16 dicembre

Le previsioni meteo di domani ci parlano di un’Italia in cui lentamente torna il maltempo, a partire dal settentrione e lasciando un clima mite solo al sud.

Ecco allora che avanzano le nubi, miste a qualche precipitazione m a temperature ovunque in salita o stabili.

Una situazione variegata dunque che andiamo a scoprire meglio leggendo insieme le previsioni del tempo per questo lunedì 16 dicembre. Un dettagliato prospetto zona per zona ci attende.

Nord

Torna il maltempo al settentrione e così una nuvolosità cospicua si fa sempre più in aumento ovunque, con deboli piogge su Liguria, Lombardia, Piemonte e Ovest Emilia. Leggermente meglio invece la situazione altrove con temperature generalmente in aumento e massime comprese tra i 9 e i 12 gradi.

Centro

Un pizzico di nubi e piogge tornano a turbare il centro Italia dopo questo weekend all’insegna del sole. Ecco allora che alcune nubi transiteranno sulle regioni tirreniche, con deboli piogge o pioviggini in alta Toscana e schiarite prevalenti sulle zone adriatiche e in Sardegna. Le temperature si registrano in rialzo, con massime che ondeggeranno tra i 13 e i 16 gradi.

Sud

Sembra tornato il beltempo e, soprattutto, anche il calore del poche che porta al meridione un tempo stabile e decisamente mite, con sole che prevarrà quasi ovunque salvo modeste velature qua e là. Il vento sale intanto sulla Sicilia occidentale. Le temperature si registrano in aumento, con massime comprese tra i 16 e i 20 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com