Pranzo della Domenica | 3 Ricette con i funghi – VIDEO

La Domenica italiana è, da tradizione, da passare in famiglia a casa con i propri cari. Una giornata dedita al riposo, al relax e alla buona cucina che trova, in questa giornata, il suo spazio d’élite tra le famiglie di tutto il mondo. Allora, come rendere questa Domenica migliore se non cucinando un delizioso pranzetto per chi amiamo? Oggi vogliamo proporvi 3 ricette con i funghi come protagonisti! Scopriamo, tra ingredienti, procedimento e video, come stupire i palati dei nostri commensali e donare, a questa giornata, l’importanza che merita! E se avete poco tempo? Nulla di preoccupante, le ricette sono super veloci, perfette anche per gli ultimi ritardatari della domenica mattina! Cosa aspettare? Si inizia a cucinare!

Pranzo della Domenica | 3 Ricette con i funghi

I funghi, protagonisti di molte ricette della gastronomia italiana, e non solo, rappresentano in questa stagione, un must che raccoglie l’intera famiglia a tavola. Scopriamo un antipasto veloce da preparare, croccante e delizioso anche per i più piccini. Continuiamo con un primo piatto e un secondo di carne con protagonista, ovviamente, i funghi!

1. Ricetta Antipasto | Funghi in pastella croccanti

Dorati, saporiti e gustosamente croccanti, i funghi in pastella croccanti sono un must che mette d’accordo grandi e piccini, soprattuto quest’ultimi! Con poco tempo e poco sforzo, potrete preparare anche voi un classico invernale dal tocco rustico con cui deliziare i vostri amici. Basterà prestare attenzione alla temperatura dell’olio e assorbire quello in eccesso per ottenere dei funghi fritti asciutti e fragranti: siamo certi che in questo caso saranno i più richiesti del menù!

Ingredienti

Funghi orecchioni o ostrica (Pleurotus) 220 g

Funghi porcini 220 g

Funghi champignon 250 g

Pangrattato 150 g

Farina 00 150 g

Acqua 190 g

Sale fino q.b.

Olio di semi di arachide 1 litro

Procedimento