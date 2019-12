Elisabetta Canalis piange a Domenica In ricordando la morte del padre e svelando gli ultimi istanti vissuti accanto a lui.

Elisabetta Canalis piange in diretta a Domenica In ricordando la morte del padre avvenuta due anni fa mentre si trovava a Los Angeles insieme a lei. Un dolore grandissimo per Elisabetta che, nel raccontare quel momento a Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime.

Elisabetta Canalis piange a Domenica In ricordando la morte del padre: “La cosa che ha unito me e mio padre, infatti, è stato proprio il momento della sua morte”

Dopo aver salutato il suo grande amico Tiziano Ferro, a sua volta ospite di Domenica In e che si è lasciato andare ad una rivelazione che ha fatto piangere Mara Venier, Elisabetta Canalis si è raccontata al pubblico di Raiuno tra lavoro e vita privata.

Il momento più toccante dell’intervista è arrivato quando è andato in onda un filmato con le immagini di Elisabetta con la sua famiglia. Tra le tante foto c’erano anche quelle con il papà a cui la Canalis ha detto addio due anni fa.

«Lui era venuto a trovarmi a Los Angeles e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo. La cosa che ha unito me e mio padre, infatti, è stato proprio il momento della sua morte. Mi sono addormentata in ospedale finché non sono entrati per dirmi che non c’era più», ha detto commossa.

Poi l’amore con il marito Brian Perri, il matrimonio in Sardegna e la nascita della piccola Skyler.

«Mio marito è arrivato al momento giusto, se lo avessi incontrato prima non gli avrei neanche parlato. Lui è una persona diversa a livello umano e di principi. Mi sono innamorata di lui umanamente perché non c’è solo l’attrazione fisica».