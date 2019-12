Lo sapete che mangiare ogni giorno cioccolato fondente al 70% di cacao fa bene al nostro organismo? Scopriamo che proprietà possiede.

Il cioccolato fondente non piace a tutti in quanto è estremamente amaro, ma c’è una stragrande maggioranza di persone, che lo preferisce rispetto a quello al latte perchè è meno calorico e più salutare.

Certamente un quadratino di cioccolato fondente non è per nulla paragonabile a un quadratino di cioccolato al latte in termine di calorie e benefici.

Il consumo giornaliero del cioccolato fondente può apportare numerosi benefici alla nostra salute, noi di Chedonna.it vi sveliamo perchè è fondamentale mangiare ogni giorno un pò di cioccolato fondente.

Cioccolato fondente: nutrienti

Il cioccolato è un alimento noto e particolarmente amato da una larga fetta di estimatori per le diverse proprietà benefiche.

L’ingrediente più salutare del cioccolato è il cacao, dal punto di vista nutrizionale, il migliore cioccolato per la salute è quello che contiene almeno il 70% di cacao.

Questo alimento deriva dal Theobroma cacao, è un albero originario dell’America meridionale, veniva chiamato dai Maya “cibo degli Dei” ed è possibile trovarlo sotto varie forme e qualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa accade al tuo corpo quando mangi il cioccolato

Il cioccolato fondente è un alimento con diversi nutrienti ecco quali:

antiossidanti e polifenoli : ricca fonte, per questo da considerare benefico per la salute;

: ricca fonte, per questo da considerare benefico per la salute; acidi grassi insaturi : tra quelli monoinsaturi il più rappresentato è l’acido oleico, un acido grasso dalle proprietà antinfiammatorie che ritroviamo anche nell’olio extra vergine di oliva;

: tra quelli monoinsaturi il più rappresentato è l’acido oleico, un acido grasso dalle proprietà antinfiammatorie che ritroviamo anche nell’olio extra vergine di oliva; non ha colesterolo

acidi grassi saturi : tra cui l’acido stearico e quello palmitico;

: tra cui l’acido stearico e quello palmitico; sali minerali: come il magnesio, il potassio, il rame e il ferro.

Mangiare cioccolato fondente ogni giorno fa bene alla nostra salute, ci si riferisce a quello che contiene il 75% di cacao. Occorrono solo 12 grammi al giorno, l’equivalente di 4 cubetti per trarre dei benefici, ecco quali.

Benefici

Assumere regolarmente il cioccolato fondente, apporta innumerevoli benefici per la nostra salute, ecco quali.

Abbassa la pressione sanguigna : è consigliato per le persone, che hanno problemi cardiovascolari.

: è consigliato per le persone, che hanno problemi cardiovascolari. Riduce il rischio di soffrire di ictus : uno studio effettuato in Svezia su un gruppo di donne, che mangiavano almeno quarantacinque grammi di cioccolato amaro in 7 giorni, hanno riscontrati minori rischi di soffrire di ictus. Il rischio si riduce addirittura fino di un 20%.

: uno studio effettuato in Svezia su un gruppo di donne, che mangiavano almeno quarantacinque grammi di cioccolato amaro in 7 giorni, hanno riscontrati minori rischi di soffrire di ictus. Il rischio si riduce addirittura fino di un 20%. Benefico in caso di diabete : il cioccolato contiene i polifenoli , che sono in grado di migliorare la sensibilità all’insulina dei tessuti periferici. Inoltre va a stimolare la produzione di insulina. Il cioccolato fondente rappresenta un valido aiuto nella gestione del diabete mellito di tipo 2, che è la forma più comune di diabete. In questo caso è da preferire il cioccolato fondente extra 100% senza zucchero.

: il cioccolato contiene i , che sono in grado di migliorare la sensibilità all’insulina dei tessuti periferici. Inoltre va a stimolare la produzione di insulina. Il cioccolato fondente rappresenta un valido aiuto nella gestione del diabete mellito di tipo 2, che è la forma più comune di diabete. In questo caso è da preferire il cioccolato fondente extra 100% senza zucchero. Aumenta la sazietà : in quanto contiene molta fibra, quindi riduce il desiderio di mangiare altri alimenti e così si evitano aumenti di peso.

: in quanto contiene molta fibra, quindi riduce il desiderio di mangiare altri alimenti e così si evitano aumenti di peso. Riduce i livelli di colesterolo .

. Protegge la pelle dai raggi UV : grazie ai flavonoidi in esso contenuti,ma la protezione solare va comunque applicata prima dell’esposizione al sole.

: grazie ai in esso contenuti,ma la protezione solare va comunque applicata prima dell’esposizione al sole. Calma la tosse: il cioccolato contiene la teobromina, che va ad agire sul nervo vago, il nervo cranico che provoca gli attacchi di tosse, quindi il cioccolato va a calmare la tosse.

Clicca sulla foto per scoprire il nostro speciale sul Natale

Solleva il morale: il cioccolato va a stimolare la produzione di serotonina che svolge sul sistema nervoso un’azione eccitante ed antidepressiva. Quindi mangiate il cioccolato è un ottimo antidepressivo naturale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cioccolato contro la depressione: ecco quale, e perché