Sentirsi a disagio non è piacevole per nessuno e può dipendere da tanti fattori. Ecco la causa più grande per ogni segno zodiacale.

Sentirsi a proprio agio in ogni situazione è uno dei sogni inespressi di ognuno di noi. Dopotutto, muoversi con sicurezza e con la giusta lucidità mentale sono requisiti che portano quasi sempre ad ottimi risultati. Al contrario, quando si avverte una sensazione di disagio le cose non sembrano andare mai per il verso giusto. Si agisce senza pensare a fondo alle possibili conseguenze. Ci si sente sempre fuori posto e non si desidera che riuscire ad avere la sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto. Qualcosa che raramente accade a chi si sente fuori posto.

Ma cos’è che porta a sentirsi a disagio? La risposta cambia per ognuno di noi ma, almeno per certi versi, si può dire che sia legata ai vari segni dello zodiaco e all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la cosa da non fare mai quando si frequenta qualcuno e quali sono i segni dello zodiaco che hanno iniziato a cambiare in vista del 2020, scopriremo qual è la cosa che mette maggiormente a disagio ogni segno zodiacale. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con il modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara dei reali motivi di disagio per ogni segno.

Astrologia: Ecco cosa mette a disagio i vari segni dello zodiaco

Ariete – Essere secondi a qualcuno

I nati sotto il segno dell’Ariete sono tra i più competitivi dello zodiaco. Questo significa che ogni situazione nella quale si trovano ad essere anche solo secondi è per loro motivo di disagio. La cosa che li avvilisce di più è il fatto che tendono sempre a misurare il proprio valore in base alla riuscita che hanno in quello che fanno. Ciò significa che se in una gara non arrivano primi, pensano di non valere nulla e questo crea in loro sconforto, portandoli a sentirsi fuori posto. Si tratta di una situazione difficile perché per loro la vita stessa è una gara. Ne consegue che questa sensazione di disagio sia piuttosto facile da provare durante il giorno. Senza contare che per evitarla si sentono costretti ad entrare in competizione con tutto e tutti. Un circolo vizioso che solo imparando a puntare su altro possono evitare di vivere.

Toro – Gli ostacoli alla loro serenità

I nativi del Toro sono segni tranquilli, che amano godersi la vita e sentirsi sempre felici. A crear loro un forte disagio sono quindi tutte le situazioni difficili. Allo stesso modo anche le persone con atteggiamenti che minano la loro serenità possono farli sentire a disagio. Ne consegue un problema che si trovano a dover affrontare più volte nel quotidiano e che quindi si presenta in modi diversi. Se a volte il disagio sembra loro abbastanza tollerabile, altre diventa qualcosa che proprio non sopportano e che li spinge a chiudersi in se stessi in attesa di una soluzione. Per i nativi del segno, infatti, anche sentirsi a disagio è una fonte di disagio e tutto perché il loro bisogno di vivere bene è così estremo da mettere in ombra tutto il resto. Un problema che per fortuna riescono quasi sempre a risolvere, superando di volta in volta i vari ostacoli e cercando di non frequentare chi sentono ostile o poco incline al loro modo di vivere e di vedere le cose.

Gemelli – La noia

Se c’è una cosa che fa sentire a disagio i nati sotto il segno dei Gemelli, questa è la noia. Amanti delle novità e di tutto ciò che riesce ad intrattenerli, i nativi segno odiano infatti i tempi morti. Il motivo è dato dalla facilità con la quale tendono a deprimersi quando non hanno nulla di divertente da fare. Animali sociali come pochi, per sentirsi bene devono stare sempre in mezzo alla gente. Al contempo devono aver sempre qualcosa di interessante da fare perché in caso contrario finiscono con il pensare troppo. E, il più delle volte, i loro pensieri non sono felici e positivi come si tenderebbe a pensare. Al contrario, ben più profondi di quanto non si mostrino, i Gemelli hanno bisogno di sfuggire spesso e volentieri da ciò che sentono. Questo è infatti l’unico modo che conoscono per proteggersi dalle sofferenze e dalla malinconia che, altrimenti, li coglierebbe sempre impreparati.

Cancro – Chi li incita a fare di più

I nativi del Cancro sono persone pigre per natura e che amano prendere la vita con i loro tempi. Se c’è una cosa che li mette profondamente a disagio sono quindi gli amici o i parenti che cercano di offrirgli costantemente nuovi stimoli. Per fare qualche esempio, quando decidono di dormire tutto il giorno, odiano che qualcuno gli faccia presente che stanno sprecando il loro tempo. Allo stesso modo non sopportano se si cerca di aiutarli, spronandoli a muoversi diversamente da come vorrebbero. Anche a costo di complicarsi la vita, i nativi del segno, amano seguire le proprie idee, muoversi con estrema calma e fare solo ciò che gli piace fare e quando decidono loro. Chiunque li inciti ad agire diversamente o a fare semplicemente di più, diventa quindi una chiara fonte di disagio. E quando ciò avviene la loro reazione non è mai delle più cortesi.

Leone – Non essere al centro dell’attenzione

I nati sotto il segno del Leone sono abituati da sempre a stare al centro dell’attenzione. Questo significa poter brillare sopra chiunque altro, farsi notare e ricevere costantemente elogi e complimenti. Quando ciò non avviene o qualcuno osa rubare loro la luce, si sentono tremendamente a disagio, diventando improvvisamente ostili e meno propensi del loro solito ad essere espansivi e positivi nei confronti della vita. In altre parole si potrebbe dire che se non stanno al centro dell’attenzione fanno fatica ad interagire con il mondo. Un po’ come se perdessero la bussola e con essa la capacità di confrontarsi con gli altri e di affrontare le sfide del quotidiano. Per loro esiste solo il ruolo da

protagonisti e sembrano non saper accettare altre possibilità.

Vergine – Le situazioni difficili

I nativi della Vergine sono persone che puntano tutto sulla razionalità. Se si trovano davanti a qualcosa che non sanno come spiegarsi o per la quale non c’è una soluzione immediatamente riconoscibile come tale, vanno quindi nel panico. Ciò genera in loro una grande sensazione di disagio. Si sentono infatti intimoriti da ciò che non conoscono e a loro modo bloccati, al punto da non saper come trovare una possibile soluzione. I nativi del segno rischiano quindi di andare in crisi davanti a malattie, situazioni di malessere generale o situazioni che sembrano non avere una via d’uscita. Quando si trovano davanti a cose simili, il loro disagio è così forte da diventare evidente, spingendoli a chiudersi, diventare più pessimisti del solito e nel peggiore dei casi persino indolenti. Un problema e che solo il tempo e la vicinanza con le persone giuste può aiutarli a vivere in modo migliore seppur sempre con le loro ricadute.

