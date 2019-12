Test personalità: che cosa vedi nell’immagine? Quello che vedi può rivelare qualcosa di molto importante su di te e sulla tua personalità

Spesso quando osserviamo la realtà che circonda il nostro sguardo si concentra inevitabilmente su alcuni precisi aspetti e così accade anche quando osserviamo una foto o un’immagine. Tutto ciò accade perché la nostra mente ci spinge a osservare cose che riteniamo più importanti rispetto alle altre!

Per provavare quanto finora detto vi proponiamo questo test semplicissimo ed interessante. Cosa fare? Guarda l’immagine che ti proponiamo qui di seguito e rispondi a questa domanda: che cosa cosa che vedi? Una volta fatto ciò scopri cosa rivela l’immagine su di te.

Test psicologico: cosa vedi? Il gatto o il topo?

Il gatto

Se guardando l’immagine la prima cosa che hai visto è il gatto questo signifca che sei uno stratega.

Sai percepire idee comuni e sai sviluppare piani a lungo termine tuttavia spesso non prendi in considerzione i pensieri degli altri, questo perche li consideri come ‘dettagli’. Sei dell’opinione che la tua prospettiva è più globale.

Il tuo carattere ti permete di capire facilmente la situazione che ti circonda, valutando pro e contro, e cogliere nuove conoscenze. I sentimenti e le emozioni che ti caratterizzano sono luminose e potenti, ma allo stesso tempo molto fugaci.

Il topo

Se guardando l’immagine la prima cosa che hai visto è il top significa che sei una persona tattica. Si soffermi molto sui particolari delle cose cogliendone ogni dettaglio, anche quelli ai quali le altre persone non danno importanza. Sei una pesona motlo scrupolosa e questo ti permette di non farti cogliere mai impreparato

Sei una persona molto ponderata e con grande autocontrollo, anche le tue emozioni lo so e per questo motivo è difficile farti del male. Non sei il tipo di persone che perdona facilmente, se qualcuno ti fa un torno te lo ricorderai per molto tempo.