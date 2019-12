Il meteo di domani ci illustra che tempo farà zona per zona durante la giornata di domenica 15 dicembre: solo o pioggia ci attendono inquietante questa nuova giornata dell’atteso weekend?

Le previsioni meteo di oggi ci facevano intuire all’orizzonte un weekend all’insegna del sole, pieno dunque di opportunità per fare un giro qua e là.

La previsione si confermerà in questa domenica? Scopriamolo subito insieme consultando in poche righe le previsioni del tempo di domani, un prospetto completo, zona per zona, della situazione meteorologica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Raffreddore: ecco la dieta giusta per non prenderlo

Aspetta allora a finalizzare i tuoi progetti per questa domenica, chissà che il cielo non abbia in serbo qualche sorpresa che possa comportare qualche piccolo cambiamento di piani. Occhi ben aperti allora e scopriamo insieme ogni cosa.

Previsioni meteo di domani, domenica 15 dicembre

Una condizione generalmente soleggiata attende quasi tutta l’Italia con nuove e pioggia oramai sempre più isolati e, di conseguenza, anche temperature spesso in aumento.

Un inverno dunque più tollerabile oramai ma come andrà nel dettaglio zona per zona lungo la Penisola? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni meteo di domani che, come sempre, CheDonna.it vi propone.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nord

Il settentrione si mantiene sereno anche se una nuvolosità in aumento, a partire dal pomeriggio, porterà qualche debole fenomeno sulla Liguria e sulla pedemontana piemontese. Le temperature si mantengono stazionarie o in lieve calo, con massime tra gli 8 e i 10 gradi.

Centro

Il sole torna ad avere la meglio sulle regioni del centro Italia anche se alcuni addensamenti permangono sulle aree tirreniche. Ecco allora che di notte notte torna qualche piovasco sulla Toscana interna seppure le temperature restino stabili, con massime che ondeggeranno tra i 10 e i 14 gradi.

Sud

Il beltempo permane anche sul meridione anche se, in una generale condizione di stabilità e sole, rimane una certa nuvolosità in contenuto aumento sulle zone tirreniche pur mantenendo la situazione asciutta. Le temperature anche sono in aumento, con massime tra i 15 e i 18 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com