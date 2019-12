Giorgio Tirabassi | Torna in tv dopo l’infarto

Giorgio Tirabassi torna in tv dopo l’infarto, ad ospitarlo la nuova trasmissione di Fiorello Viva RaiPlay, l’attore si aggiudica tutto l’affetto del pubblico e il forte abbraccio di Fiorello

Fiorello intravede Tirabassi in platea e subito interrompe il suo monologo per andare a salutarlo calorosamente esclamando “Caro Tirabassi bello che non sei altro, guardate chi c’è, Giorgio Tirabassi”.

Tirabassi torna in tv

Post infarto Giorgio Tirabassi torna in auge e in forma smagliante. Tornerà con un’esclusiva serie tv che andrà in onda questa sera, sabato 14 dicembre proprio su RaiPlay e si intitola “Liberi Tutti”che lo vedrà protagonista al fianco di tanti altri attori famosi tra cui Andrea Roncato, Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Caterina Guzzanti, Ugo Dighero, Giordano De Plano, Rossana Gentili, Ludovica Martino, Massimo De Lorenzo, Lino Musella, Carlo De Ruggieri, Luca Amorosino e Valeria Bilello. Si tratta di una commedia di 10 episodi della durata di 30 minuti.

Giorgio è stato colpito da un infarto lo scorso 2 novembre ed è accaduto mentre presentava il suo film “Il Grande salto”, il suo esordio alla regia al Centro Congressi di Civitella Alfedena in provincia de l’Aquila. Viene ricoverato con urgenza all’ospedale di Avezzano e sottoposto ad un intervento di angioplastica all’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica.

Il post ricovero

Post ricovero l’attore aveva pubblicato un post rassicurando tutti e confermando di essere fuori pericolo. Durante la puntata di Viva RaiPlay il pubblico, i suoi fan, hanno potuto rivedere uno degli attori più amati della fiction italiana. Giorgio era seduto in platea quando Fiorello fa un balzo al suo fianco con sua enorme sorpresa dicendo “Caro Tirabassi bello che non sei altro, guardate chi c’è, Giorgio Tirabassi” e lui imbarazzato risponde al caloroso abbraccio di Fiorello. Su Twitter erano già apparsi messaggi di vicinanza da parte di Fiorello per una pronta ripresa di Giorgio con su scritto “Le prime notizie di questa mattina su Giorgio Tirabassi sono buone. Dajeeeeeeee Giorgio!!! Un abbraccio ai tuoi cari”.

Pubblica ultimamente un nuovo post su Instagram “Da venerdì 13 su RaiPlay #liberitutti la nuova fuoriserie degli autori di Boris, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo”