Dieta non è non mangiare | Scopriamo perché

Dieta non è non mangiare o ridurre drasticamente i pasti. In molti pensano che per perdere peso di debba necessariamente ricorrere a “diete” iper o ipocaloriche per dimagrire in fretta

Scopriamo perché seguire una dieta, anche per perdere peso, non vuol dire rinunciare, ridurre il cibo, saltare i pasti. Qui vi illustriamo alcuni dei suggerimenti validi da seguire e molte delle spiegazioni che ancora non siete riuscite a reperire.

Le diete dell’ultimo minuto e fai da te provocano dei rischi

Le diete restrittive o fai da te non sono affatto un buon alleato per la nostra salute e comportano dei rischi. Bisognerebbe sempre consultare un dietologo e, in casi estremi, prendere soltanto spunto da diete che possono suggerirci magari combinazioni alternative di alimenti. In altri casi, per quanto riguarda le diete del web non certificate, talvolta possiamo trovare all’interno di esse alimenti di cui non conosciamo ancora le proprietà nutritive e quindi è un bene approfondire.

Perdere chili in breve tempo è estremamente controproducente poiché i risultati non riescono a perdurare nel tempo, ma vediamo i rischi

la dieta dissociata può provocare gravi problematiche a fegato e disturbi al nostro metabolismo

può provocare gravi problematiche a fegato e disturbi al nostro metabolismo la dieta che prevede l’ assunzione esclusiva di frutta e verdura può recare danni al nostro organismo perché priva di vitamine essenziali quali gruppo B e carenza di proteine , stati di debolezza e aumentare il rischio di soffrire di colon irritabile e gonfiore addominale .

può recare danni al nostro organismo perché priva di vitamine essenziali quali e , stati di debolezza e aumentare il rischio di soffrire di e . le diete iperproteiche ci escludono l’assunzione dei carboidrati che sono fondamentali per il nostro organismo e possono provocare un possibile aumento delle malattie cardiovascolari, malattie renali, osteoporosi.

Morire di fame non è perdere peso

Diete esageratamente restrittive ci porteranno sicuramente ad uno stato evidente di perdita di peso che però riacquisteremo non appena torneremo a mangiare in modo normale, il cosiddetto effetto yo-yo. Così facendo si consumerà più massa magra rispetto a quella grassa e questo porterà ad un indicativo calo del funzionamento del nostro metabolismo. Per questo motivi, tutte le persone che iniziano queste diete povere di cibo essenziale alla salute faranno una fatica immane a mantenere il calo di peso raggiunto.

Dimagrire in modo sano e corretto: suggerimenti validi

È vero che per dimagrire bisogna ridurre l’apporto calorico ma questo va fatto in modo corretto