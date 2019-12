Da Katie Holmes a Sarah Kessica Parker le star sembrano avere le idee ben chiare per il loro outfit di Natale e puntano sullo chic del completo effetto pigiama.

A Natale resto in pigiama! No, non stiamo pensando a un pantalone gigante in flanella e alla felpa con la renna sopra, bensì a un raffinato completo in seta, con scollature seducente, magari da abbinare a tacchi e intimo selezionatissimo a vista.

E’ questa la nuova moda sensuale che le star non solo hanno accolto ma, addirittura, consacrato come look da prediligere nel periodo delle Feste oramai alle porte.

Ma quali sono le donne celebri che hanno sancito questa moda, come l’hanno declinata e, soprattutto, ce la sentiamo di riproporla?

Proviamo insieme a indagar meglio questa mondo dei pigiami super chic.

Outfit Natale 2019: che pigiama sia!

Il confort più assoluto incontra l’eleganza e la seduzione. Potrebbe sembrare un vero e proprio miraggio ma si tratta invece dell’ultima tendenza moda

Prima fra tutte è stata lei, Sara Jessica Parker, che da brava testimonial di Intimissimi, nonché memore dei fasti di Carrie Bradshaw, ha consacrato il fascino prima dell’intimo a vista (come vi avevamo spiegato in Body, come indossarlo? 5 outfit per sfoggiarlo giorno dopo giorno) e poi del modello pigiama come tailleur 2.0.

Lanciata la tendenza certo non sono mancate le seguaci. Katie Holmes per esempio che, da brava icona di stile, ha abbracciato recentemente la tendenza sfoggiando un pantalone palazzo e giacca morbida abbinata per un evento a New York. Il tutto è stato declinato in un punto di blu a dir poco vincente.

C’è poi Rihanna. Lei, vera icona del fashion internazionale, colei che non sbaglia mai un colpo, sceglie un modello pigiama con profonda scollatura e fantasia floreale, anche lei in un azzurro molto originale e che risalta sulla carnagione abbronzata della cantante.

Da questi esempi emerge come il modello pigiama possa esser non solo comodo ma anche seducente e carico di originalità.

Si tratta certo di una scelta considerata ancora sopra le righe, per donne che amano osare anche durante le Feste.

Il must pare infatti indossarlo con intimo a vista: una bralette o un body sono, ad esempio, il connubio perfetto per completare il look pigiama.

Quella che dunque inizialmente sembrava solo una scelta comoda risulta esser invece un’opzione decisamente carica di complessità, da adottare con tutte la consapevolezza possibile e solo se si ama essere sempre in primo piano.

Voi, ve la sentite di osare?

