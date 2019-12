Spaghetti con zucchine e alici, un primo piatto alternativo da portare in tavola anche a Capodanno. Perché sono tutti ingredienti naturali ed è pure leggero.

A Capodanno, invece di proporre piatti pesanti, le solite lasagne, gli gnocchi, gli sformati, puntiamo sulla leggerezza. Come questi spaghetti con zucchine e alici, un primo piatto che mette insieme pesce e verdura puntando sulle eccellenze italiane.

Normalmente è un piatto estivo, ma con qualche piccolo trucco lo possiamo presentare in tavola anche a Capodanno. Perché, ad esempio, quando è la stagione della perfetta maturazione per le zucchine, basta comprarne un po’ di più al mercato. Poi per tagliamo a rondelle, le mettiamo nei sacchetti per conservare il cibo e le infiliamo in freezer. Così le ritroveremo pronte quando servono.

Come in questa occasione, abbinandole con le alici che sono un pesce molto comune, che costa anche relativamente poco e che arriva dai nostri mari quindi è super controllato. Il pecorino può essere sostituito dal parmigiano o dal grana, secondo i vostri gusti

Spaghetti con zucchine e alici, una ricetta facile

Il vantaggio degli spaghetti con zucchine alici? Oltre al gusto finale, anche il tempo perché serve davvero poco per portare a tavola un piatto eccellente.

Ingredienti (per 4 persone):

360 g spaghetti

4 zucchine di grandezza media

3 alici sott’olio

80 g pecorino

2 spicchi di aglio

bottarga

peperoncino fresco

prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

Preparazione

Se non le avete già pronte congelate, lavate e asciugate le zucchine, mondatele e affettatele a rondelle. Poi friggetele in abbondante olio, facendole dorare, scolatele e mettetele in un piatto con carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

In un’altra padella ampia mettete a rosolare l’aglio, olio e il peperoncino. Quando l’aglio è dorato toglietelo e spegnete. Poi fate sciogliere le alici nell’olio così preparato. A parte portate ed ebollizione l’acqua e poi calate gli spaghetti.

Colate la pasta al dente, riaccendete la padella con l’olio e le alici e metteteci gli spaghetti aggiungendo anche le zucchine fritte. Quasi a fine cottura spolverate con il pecorino aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottura. Sarà il segreto per creare una bella crema.

Alla fine grattate un po’ di bottarga di muggine e tritate un ciuffo di prezzemolo. Gli spaghetti vanno serviti caldi.