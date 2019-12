Dei graziosi Angioletti Natalizi realizzati con pizzo e mollette di legno che saranno perfetti da appendere all’albero di Natale o per decorare ghirlande e pacchetti.

Natale è anche creatività e riciclo, e se siete degli amanti del fai da te, non potete non realizzare questi graziosissimi angioletti natalizi realizzati con delle semplici mollette di legno e del pizzo che magari avete avanzato da una lavorazione precedente di una tenda o di un abito che non mettete più.

Gli angioletti potranno essere utilizzati come addobbo per l’albero di Natale, per essere inseriti nel Presepe o per decorare la casa, le ghirlande natalizie o anche dei pacchi dono, per dare un tocco festoso ad dolce o ad una bottiglia di vino. La fantasia, suggerirà tutti gli utilizzi di questi deliziosi angioletti.

Angioletti di Natale fai da te | Il video tutorial

Per realizzare gli angioletti natalizi, avrete bisogno di:

molletta in legno

pizzo

filo di ottone o filo di ferro dorato

filo di lana

nastro natalizio con anima in ferro

campanellina dorata piccola

colla a caldo

forbici

Dopo aver piegato il rettangolo di stoffa a metà, di dovrà praticare un piccolo forellino al centro della piegatura per poter inseire il capo della molletta di legno. Si dovrà fermare la stoffa al punto vita con l’aiuto di un filo di lana. La cintura dell’angelo si potrà fare con un filo di ottone e una campanellina.

A questo punto con le forbici, si dovrà regolare l’orlo del vestito dell’angelo per poi passare alla creazione delle ali. Le ali saranno un fiocco realizzato con un nastro di stoffa dall’anima in ferro. Una volta creato il fiocco si fermerà con il filo di ottone da cui si ricaverà anche il gancio per appendere l’angelo come indicato nel video tutorial.

Gli angioletti potranno essere personalizzati scegliendo diverse tipologie di stoffe, di nastri per creare le ali e potranno essere arricchiti di decorazioni come strass o mini perle.