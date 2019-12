Luca Onestini, incredibile sorpresa ad Ivana Marzona, ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me: “Sei la donna della mia vita”

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Marzona è nata all’interno della casa del Grande Fratello, un’amore che ha fatto molti telespettatori e che con il tempo è diventato più forte che mai. La bellissima coppia questo pomeriggio è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me.

Durante l’ospitata l’ex gieffino si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore ma tra i due non è sempre stato tutto rose e fiori, infatti hanno dovuto affrontare anche dei momenti difficili. In particolare qualche mese fa la Marzona è dovuta tornare nel suo paese d’origine, la Repubblica Ceca, per sottoporsi ad un intervento chirurgico di routine.

Questo l’ha potata a stare lontana dall’Italia per qualche settimana. In questo periodo Luca ha provato a stargli accanto ma per problemi lavorativi i due sono finiti per allontanarsi ma ora il loro amore è più forte che mai.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Luca Onestini: la sorpresa ad Ivana Marzona

Ivana Marzona oggi era ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e nel corso dell’intervista ha parlato un po’ della sua vita e dei momenti difficili che ha dovuto affrontare. Nel corso del programma ha ricevuto anche una bellissima sorpresa da parte di Luca Onesti.

Lui che aveva detto alla sua ragazza di trovarsi a Napoli per lavoro, si è presentato in studio con un mazzo di rose rosse. E davanti la sua dolce metà, ed a tutto il pubblico, ha affermato: “Lei è la donna della mia vita”. La sorpresa ha compito molto Ivana che non è riuscita a trattenere le lacrime.

A questo punto Onestini si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore: “Ti amo, oggi più di ieri, probabilmente domani ancora di più, spero che per te sia la stessa cosa”. Questo dolcissimo momento si è concluso con l’allusione della Balivo sulle possibili nozze, smentita immediatamente da Luca che ha voluto mettere le cose in chiaro: “Siamo troppo giovani per quello. Prima mi voglio laureare, mi mancano ancora due anni di università”.