Il Collegio | Mariana Aresta ha fatto un annuncio choc su Instagram, rivelando di essere stata cacciata di casa dai suoi genitori perché è lesbica

Il Collegio ha purtroppo dovuto assistere a un triste episodio che ha visto protagonista un’ex concorrente.

Stiamo parlando di Mariana Aresta che sul suo profilo Instagram ha dichiarato di essere stata cacciata di casa dai suoi genitori perché gli ha confidato di essere lesbica e di essere serena nell’avere una relazione con un’altra ragazza della sua età.

I genitori, come anticipato, non hanno preso bene la notizia e non solo hanno cacciato la giovane di casa, ma l’hanno anche ricoperta di insulti dicendole che non una persona omosessuale non è può essere considerata come una persona normale.

Maria Aresta del Collegio è stata cacciata di casa perché lesbica, un altro triste caso di omofobia in Italia.

