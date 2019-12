Scopri qual è la cosa più importante che hai ottenuto nel 2019 e alla quale, forse, non hai posto la giusta attenzione.

Con l’avvicinarsi della fine di Dicembre è sovente fare una sorta di bilancio dell’anno appena vissuto, cercando di coglierne ogni sfumatura e soffermandosi per lo più sugli obiettivi che non si è riusciti a raggiungere o sulle delusioni subite. Si tratta di un modo di fare naturale ma che alla lunga può generare del cattivo umore che rischia di rovinare l’atmosfera delle feste che, invece, dovrebbe essere serena e vissuta con emozioni positive nel cuore.

Per una volta, quindi, perché non provare a concentrarsi anche su ciò che di buono è arrivato nell’arco dell’anno? In questo modo ci si predisporrà in modo più positivo nei confronti del futuro, si saluterà con affetto l’anno appena trascorso che è comunque parte del nostro essere e si imparerà a vedere le cose anche da diverse prospettive. Se farlo è difficile, si può ricorrere all’aiuto delle stelle e vedere cosa il 2019 ha portato ad ognuno di noi in chiave astrologica.

Dopo aver visto cosa porterà il 2020 da un punto di vista sentimentale e quali sono i segni che hanno già iniziato a cambiare in vista del nuovo anno, oggi scopriremo quindi qual è il motivo per cui, dopo tutto, il 2019 andrebbe comunque salutato con un sorriso. Trattandosi di un argomento che abbraccia anche la sfera delle emozioni, il consiglio è quello di verificare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più chiara o un motivo in più per congedarsi senza rancori da quest’anno.

Astrologia: Il motivo per cui dovresti salutare il 2019 con il sorriso

Ariete – I tanti piccoli obiettivi raggiunti

È vero, forse avevi un grande obiettivo che alla fine non sei riuscita a raggiungere in pieno. Il 2019, però, ti ha comunque portata a tagliare tanti piccoli traguardi che, tutti insieme, ti hanno comunque arricchita, offrendoti anche diversi motivi per cui sorridere alla vita. Salutarlo con un sorriso, ripensando a tutte le cose che hai ottenuto in questi 12 mesi è quindi la scelta più saggia, magari insieme a quella di non fissarti sempre obiettivi irraggiungibili ma di imparare a muoverti a piccoli passi in modo da non perdere di vista le tante cose importanti che ti passano accanto senza che te ne accorgi. A volte anche saper frenare un po’ può essere un buon modo per apprezzare ciò che si ha intorno.

Toro – La tua determinazione

Ci sono tante piccole cose che quest’anno non sono andate esattamente come volevi e a queste si è aggiunta qualche delusione che, nel carico, ha colpito più del dovuto. Se provi a riguardare come si sono svolti i fatti, però, ti accorgerai della forza con la quale sei riuscita ad affrontare ogni singolo momento, mettendo a fuoco te stessa e puntando tutto sulla tua determinazione che, come sempre, è stata ferma e mai vacillante, consentendoti di andare avanti giorno per giorno. Un piccolo plauso, quindi, dovresti concedertelo perché pur non essendo stato l’anno perfetto che tanto desideravi, il 2019 ti ha reso più cosciente di te e delle tue capacità questo ti sarà sicuramente utile non solo per il 2020 ma anche per gli anni a venire.

Gemelli – La forza di volontà

Stai ancora rimuginando sui momenti in cui non seri riuscita ad ottenere ciò che volevi dalla vita? Ebbene, se farlo può esserti utile a fare il punto della situazione, ricorda che è ancor più importante focalizzare l’attenzione su ciò che è emerso di te in quest’anno. La forza di volontà che hai messo in campo ogni volta è stata infatti superiore alle altre volte, consentendoti di portare avanti dei progetti ben più a lungo di quanto non avresti fatto di solito. Ok, forse non sempre è andata come avresti voluto ma di certo non va sottovalutata questa capacità acquisita che per una come te significa tanto e saprà portarti molto più in là di quanto non sei arrivata sino ad oggi. La tua vittoria, quindi, anche se fino ad oggi non sei riuscita a vederla, c’è stata e se te ne renderai conto potrai farne tesoro, portandola con te nel nuovo anno.

Leggi anche -> Oroscopo di Dicembre: il momento romantico perfetto per ogni segno zodiacale

Cancro – I momenti di serenità

Se c’è una cosa che hai imparato nell’ultimo anno è che anche i momenti di pura serenità sono molto preziosi. E anche se dal tuo punto di vista si tratta di una lezione che avresti voluto non apprendere e che di base ha reso molti giorni del 2019 poco piacevoli, dall’altro ti ha dato modo di scoprire quanto a volte la fortuna si trovi nelle piccole cose. Cambiare punto di vista ti ha sicuramente reso una persona migliore e se saprai far dono delle sensazioni provate in momenti sereni e al fianco delle persone a te care, imparerai ad apprezzare molto di più i doni della vita, sentendoti più spessi fortunata. Tutto sommato, non si tratta affatto di una cosa da poco.

Leone – L’amore per te stessa

Il tuo è un traguardo raggiunto non solo con l’ultimo anno ma nella somma degli ultimi. Mai come nel 2019, però, ti sei resa conto di quanto sia importante aver cura di se e sapersi mettere al centro dell’attenzione in modo reale e non solo per vivere delle attenzioni altrui. Si tratta di un vero e proprio dono che usato nel modo giusto può portarti a capire sempre più cose di te, aiutandoti a migliorarti come persona e a trovare quei momenti di svago indispensabili per essere sempre in piena forma. Certo, forse da quest’anno non hai ottenuto esattamente ciò che desideravi ma questo aspetto significa già tanto e, soprattutto, può darti tanto, sia nel rapporto con gli altri che vedendoti più rilassata si porranno diversamente nei tuoi confronti che con te stessa.

Vergine – La calma

Dopo anni di tensioni perenni, nel 2019 sei riuscita ad ottenere una calma interiore difficile da immaginare, specie per una come te che è sempre pronta a rimuginare su tutto e che a volte tende a vedere il bicchiere un po’ troppo vuoto quando in realtà è ancora bello pieno. A volte, però, le difficoltà riescono a far capire alcuni aspetti della vita altrimenti difficili da immaginare e tra questi c’è quello dell’importanza dell’affetto dei propri cari, del tempo libero da trascorrere rilassandosi e della calma interiore che non va mai confusa con la noia, in quanto utile a far sentire bene dopo giorni vissuti sin troppo intensamente. Certo, ai tuoi occhi non si tratta proprio di un dono. Forse, però, guardando a come stavi con te stessa fino a qualche tempo fa e facendo i dovuti paragoni, ti renderai conto di alcune differenze che sarai prontamente in grado di apprezzare.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi conoscere i motivi per cui ringraziare il 2019 degli altri sei segni dello zodiaco clicca su successivo.