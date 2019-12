Pomeriggio 5 | Maria Monsé fa un appello alla d’Urso. Lei: “No!”

Pomeriggio 5 | Maria Monsé durante la diretta ha fatto un appello a Barbara d’Urso, ma quest’ultima si è rifiutata di realizzare il suo desiderio

A Pomeriggio 5, durante il talk dedicato al mondo del gossip, Maria Monsé ha fatto un appello a Barbara d’Urso.

La mamma di Perla Maria ha chiesto alla conduttrice se, visto che ha ospitato Denis Dosio con suo fratello, potrebbe venire in puntata insieme a sua sorella Clementina, che lavora come pediatra.

La risposta di Barbara d’Urso? Un sonoro e secco no, divertendo tutto il pubblico presente negli studi di Cologno a Milano.

Pomeriggio 5 | Monsé: appello alla d’Urso, lei rifiuta

Pomeriggio 5, che ieri ha visto Barbara d’Urso commuoversi in diretta, ha ospitato tutti quei personaggi del piccolo schermo che amano esporre i loro figli.

Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Maria Monsé. Maria Monsé a Pomeriggio Cinque ha chiesto a Barbara d’Urso di poterla ospitare in studio insieme a sua sorella Clementina.

“Barbara, visto che ospiti Denis e suo fratello” ha esordito la conduttrice. “Sarebbe carino far venire anche me e mia sorella Clementina” ha chiesto la Monsé a Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5. “Realizzeresti un mio grande sogno!”.

La risposta di Barbara d’Urso ha lasciato di stucco la showgirl, ma ha divertito e non poco il pubblico in studio. “Ma anche no! Ne basta una di Monsè!” ha replicato la conduttrice di punta delle reti Mediaset.

La showgirl ha preferito non replicare, anche se Raffaello Tonon ha preso in giro Maria Monsé, chiedendole di far fidanzare sua figlia Perla Maria con il giovane influencer Denis Dosio.

La showgirl è apparsa piuttosto contenta dell’iniziativa presa da Tonon, ma Denis Dosio a Pomeriggio 5 ha gentilmente declinato la proposta ricevuta in diretta.

“Onestamente preferisco non andare in galera” ha specificato il giovane influencer. “Io sono maggiorenne, lei invece no” ha concluso. Ennesima batosta in diretta per Maria Monsè.

Di recente, tra l’altro, la conduttrice di Pomeriggio Cinque non fa che fare gaffe. Qualche esempio? La famosa gaffe con Chiara Nasti a Live Non è la d’Urso, dove è stata confusa con Chiara Biasi.