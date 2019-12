Platinette | Incredibile trasformazione FOTO

È così che Mauro Coruzzi in arte Platinette mette in luce il suo straordinario cambiamento proprio sul suo profilo Instagram, mostrando una foto incredibile, scattata negli studi di RTL 102.5, alla quale aggiunge una didascalia toccante Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi

Probabile si tratti di una feroce sfida di vita affrontata sofferta e superata, oggi Platinette mostra al mondo la sua vittoria sul suo profilo personale Instagram attraverso una foto-collage che sembrerebbe denoti due persone distinte. Aveva dichiarato già molto tempo di star affrontando un momento non proprio felice e di dover lasciare il piccolo schermo. La trasformazione è oggi da non credere, si tratta in entrambi gli scatti della stessa persona Maurizio Umberto Egidio Coruzzi, conduttore, autore, scrittore e che vanta tante altre qualità, drasticamente dimagrito e in splendida forma, soddisfatto e sorridente

Platinette, un personaggio eclettico

La prima drag queen che ha avuto successo in tv ne ha vissute molte di avventure spiacevoli nella sua vita. La più recente riguarda proprio il cibo, a settembre aveva annunciato l’addio a Italia Sì dicendo “Dopo 45 anni di lavoro devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me. Si tratta del mangiare compulsivo. Il male va estirpato”.

Nel 2015 Platinette era già apparso in molti programmi tv sotto un’altra veste: stava già visibilmente abbandonando i chili di troppo frettolosamente. Ma non fu solo una semplice dieta l’arma che gli permise di acquisire una figura più sana e snella. Dovette ricorrere ad un’operazione per l’introduzione di un palloncino che avrebbe incrementato la sua perdita di peso e così riuscì a buttar giù addirittura 40 chili. Lo fece per sé stesso e per un suo grande desiderio: partecipare a Ballando con le stelle.

Dopo diversi anni eleva il risultato all’ennesima potenza e ci lascia increduli e a bocca aperta di fronte ad una foto che esplicita forse la conclusione di una battaglia che lo ha afflitto per troppo tempo