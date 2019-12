Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguiti ti proporranno.

Prima che una nuova serata prenda avvio cerchiamo di garantirci che scorra nel miglior modo possibile, con un intrattenimento capace di farci rilassare e divertire al tempo stesso.

La chiave sarà dunque scegliere il giusto programma da seguire sul piccolo schermo e le proposte certo non mancano.

I canali in chiaro hanno in serbo per noi proposte di ogni genere, un vero e proprio parterre tra cui selezionare l’alternativa a noi più congeniale.

Scopriamo allora insieme il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi e scegliamo il canale in chiaro a cui affidarci.

Buona visione a tutte e buona serata.

Stasera in tv: palinsesto giovedì 12 dicembre

Rai Uno – Io ricordo, Piazza Fontana (Docufiction)

In occasione del 50/o anniversario dell’eccidio che causò 17 morti e oltre 80 feriti nel 1969 nella Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano, la docufiction, che prende il titolo dall’incipit che la famiglia di Pietro Dendena, una delle vittime, inviò al Presidente della Repubblica dopo i tanti “non ricordo” dei politici italiani nel processo di Catanzaro, racconta quanto accaduto proprio dal punto di vista dei familiari delle vittime.

Rai Due – Pretty Princess (Film)

Una quindicenne di New York, timida e molto studiosa, scopre di essere la nipote della regina Clarissa Renaldi di Genovia, che giunge in città per conoscerla. e chiederle di accettare il titolo di principessa di Genovia e assicurare così la discendenza regale al piccolo stato. Correggere i suoi modi maldestri sarà il primissimo obbiettivo per Mia.

Rai Tre – Stati Generali (Show)

Torna Serena Dandini e mette in campo una nutrita schiera di comici pronti a mettere in scena, tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la compressa situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

