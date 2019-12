Martina Beltrami | chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Martina Beltrami chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Martina Beltrami è una cantante di 19 anni, lei è nata il 16 ottobre 2000 a Rivoli (Torino) sotto il segno della bilancia. La passione per la musica è nata suonando il flauto dolce in quinta elementare. In seguito alle scuole medie l’amore per la musica è continuato infatti si è dedicata allo studio del flauto traverso. Frequenta il Liceo linguistico Charles Darwin e consegue il diploma.

È sempre stata una ragazza schiva e riservata che si è rifugiata nella musica per ritrovare sé stessa. Ama scrivere canzoni perché lo percepisce come un modo diverso di parlare. Cantare è la sua passione e con la musica vorrebbe trasmettere a tutti il suo messaggio per questo ha deciso di entrare della scuola di Amici. Si tratta di è una rivincita, un modo per uscire dall’ombra.

Nome: Martina Beltrami

Età: 19 anni

Data di nascita: 16 ottobre 2000

Luogo di nascita: Rivoli (Torino)

Segno zodiacale: Bilancia

Titolo di studio: Diploma

Professione: cantate

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Martina Beltrami: Instagram e vita privata

Martina Beltrami è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 21,4mila persone e con conta solo 8 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano: selfie, foto e video mentre canta e mostra tutto il suo talento. Se volete seguirla, il suo profilo ufficiale è questo qui.

Su Facebook ha un profilo privato quindi non possiamo vedere cosa è solito condividere, se volete seguirla il suo profilo ufficiale è questo qui. Mentre su Twitter non ha nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create durante la sua partecipazione al talent show di Canale 5, Amici

Per quanto riguarda la vita privata di Martina sappiamo che attualmente ha una relazione, ma su di lui non sappiamo praticamente nulla. Si tratta di un ragazzo che vive nella sua stessa città. Martina ha rivelato di aver messo in valigia una boccetta del profumo del suo fidanzato, così non da non sentire troppo la mancanza

Martina Beltrami: carriera

Martina Beltrami è un volto nuovo nel mondo dello spettacolo. Nel 2019 decide di iscriversi ai casting di Amici 19 e grazie al suo talent riesce a convincere i giudici ed a entrare nella classe. Come per le altre edizioni anche stavolta lei, come gli altri ragazzi, è stata divisa in una delle due squadre:

Team Gaia : Javier, Giorgia, Jacopo, Martina, Skioffi, Talisa e Inico;

: Javier, Giorgia, Jacopo, Martina, Skioffi, Talisa e Inico; Team Nyv: Giulia, Federico, Sofia, Francesco, Alioscia, Valentin, DevilA.

Martina ha fin da subito legato con Skioffi e allo stesso tempo ha avuto un accesa lite con Michelangelo Vizzini. La cantante ha di essere molto diverse dal suo compagno, ma le sue parole l’hanno ferito molto. Lui ha visto in lei un atteggiamento di superiorità tanto da scoppiare in lacrime: “Ammetto di esserci rimasto male per quanto detto da Martina. Sono stato a pensarci per tutta la sera. Prima con me era sempre carina e poi… Lei ha detto che non è come me, che ha un carattere più definito. È come se avesse voluto dire di essere migliore di me e mi ha fatto passare per un debole. Io sono più sensibile, ci metto di più ad aprirmi e ad entrare in contatto con le persone”

La ragazza è stata ripresa anche da alcuni dan e per questo motivo, qualche giorno più tardi, ha ammesso di avere spesso dei comportamenti ‘discutibili’: “Volevo ringraziarvi, ringraziarvi con sincerità. Dirvi GRAZIE per tutto il supporto che mi date quotidianamente, nonostante purtroppo molte volte mi metto nelle condizioni di essere indifendibile, apparendo odiosa, saccente, antipatica e presuntuosa. Non penso di essere questo. Ho un carattere duro, spigoloso. Non riesco mai a trattenere quello che penso nonostante molte volte potrei contare fino a dieci prima di passare all’attacco. Leggere le cose belle é sempre una forte emozione, come anche però le tante cose brutte. Spero però, che sia nel bene o nel male, di lasciare una piccola traccia della mia musica in questo grandissimo percorso. GRAZIE”.