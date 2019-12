Mal di denti | quali sono i sintomi e le cause | Scopriamo

A tutti è capitato almeno una volta nella vita di aver il mal di denti per diversi motivi. Scopriamo come alleviare il fastidio con i rimedi naturali.

Mal di denti IstockPhotos

Il mal di denti è un dolore fastidioso che colpisce molte persone, dagli adolescenti agli anziani, le cause possono essere diverse da una semplice carie ad ascessi.

Questo fastidio può causare anche il mal di schiena, dipende molto dall’entità, ma scopriamo quali possono essere i sintomi e le cause e i rimedi naturali per alleviare questo fastidio.

Carie IstockPhotos

Le persone che hanno mal di denti soffrono di conseguenza anche di mal di testa e in casi più rari e gravi anche di mal di schiena.

E’ importante capire i possibili sintomi, che variano a seconda delle cause che ne determinano l’origine.

Il sintomo principale è il dolore, che può essere generale più o meno continuo o generalmente persistente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Limone e dentifricio, 5 astuzie che tutti dovrebbero conoscere di questo mix

I principali sintomi:

Il mal di denti può essere dovuto a molteplici cause:

Al momento del dolore non è facile individuare la causa, ma quando l’infezione si espande, i dolori si irradiano anche lontano dal dente.

Evitare il caffè IstockPhotos

I denti sono una parte importante del corpo, è un organo appartenente all’apparato, in quanto è deputato alla masticazione e alla triturazione del cibo.

Ci sono alcuni alimenti che si devono bandire e sono dannosi per i denti, ma assunti in quantità eccessive, ecco quali:

Quando si assumono gli alimenti sopra elencati e non c’è un’accurata pulizia dei denti, i residui si possono depositare sulla placca e i pericoli per la bocca si moltiplicano.

Il mal di denti si può attenuare nella fase acuta con l’arpagofito, una pianta erbacea di origine africana, ne bastano 30 gocce due volte al giorno, diluite in poca acqua, dopo i pasti.

Anche gli infusi sono utili in questa fase:

Oli essenziali e omeopatia

Oli essenziali Istock photos

Per rimediare al fastidioso mal di denti, l’aromaterapia è perfetta in questo caso, ci sono degli oli essenziali che si possono assumere per inalazione o attraverso i massaggi o per via orale.

Ecco gli oli da poter utilizzare:

anice

arancia

basilico

cipresso

citronella

Nel caso in cui avete un dolore da ascesso, sono ideali i granuli di Belladonna e la Coffea Cruda in granuli, ideali sono i chiodi di garofano che fungono da anestetizzante.

Come lavare i denti in caso di dolore

Lavare bene i denti IstockPhottos

In caso di mal di denti, la pulizia dei denti deve essere comunque fatta, è dolorosa e bisogna stare attenti, ecco alcuni consigli per la corretta pulizia dei denti senza dolore.